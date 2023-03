'De malas, seguiré yendo en helicóptero': Francia Márquez sobre viajes

Algunas semanas atrás empezaron las críticas contra la vicepresidenta Francia Márquez después de que se dieran a conocer unos videos donde se le ve llegando a su residencia, en Dapa, Valle del Cauca, en helicóptero.



(Lea: Petro y partidos llegan a acuerdo para destrabar reforma a la salud).



Para ese momento, Márquez le respondió a la senadora María Fernanda Cabal, quien la estaba cuestionando, que el uso de este vehículo era por temas de seguridad tras haber recibido amenazas y un atentado frustrado en su contra.

Ahora bien, recientemente, en una entrevista para 'Semana', la vicepresidenta se refirió de nuevo al tema: "Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido".

Luego, continuó diciendo: "Que sea un juez quien defina que estoy haciendo algo ilegal", para referirse a quienes la critican.



(Siga leyendo: Presidente pide a fondos privados 'traer al país el ahorro pensional').



Según ella, esos comentarios se fundamentan en que era una mujer pobre y negra: “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso”.

"¿Por qué es la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puedo usar?", puntualizó Márquez.

Asimismo, la vicepresidenta aseguró que pueden denunciarla si está haciendo algo ilegal. "Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar, si quieren, y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto”, agregó Márquez.

Tras las declaraciones, no demoraron los cuestionamientos de la senadora María Fernanda Cabal y del representante Hernán Cadavid. Incluso, desde el partido Cambio Radical solicitaron que no fue la respuesta adecuada para quienes le piden garantías sobre los altos gastos.



(Lea: Según Minsalud, a las EPS hay que restarles funciones).



Vicepresidenta Francia Márquez:

entendemos las preocupaciones sobre su seguridad. Pero consideramos que 'de malas' o 'pueden llorar' no es la respuesta adecuada para responder a quienes cuestionan los altos gastos de sus traslados en helicoptero. ¡Los colombianos merecen respeto! pic.twitter.com/66b0LRyDf8 — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 13, 2023

"Me merezco que el Estado cuide de mí para poder hacer mi trabajo", insistió la vicepresidenta Francia Márquez.

PORTAFOLIO