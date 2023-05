Francia Márquez: su agenda en África y la polémica por su viaje

Archivo particular

La vicepresidenta Francia Márquez iniciará su gira, este miércoles 10 de mayo, por el continente africano, con la cual busca fortalecer los lazos que "han permanecido tan débiles que ni siquiera contamos con alguna ruta de transporte directa con ese continente", aseguró.



La funcionaria aterrizará en Sudáfrica, para luego emprender viaje a Kenia y culminará la visita en Etiopía. Adicionalmente, Márquez se reunirá con miembros del parlamento Panafricano y con comisarios de la Unión Africana, con el fin de activar la membresia de Colombia en su calidad de miembro observador, según información retomada de EL TIEMPO.

Entre otros de los objetivos, el Gobierno de Gustavo Petro ha mostrado su interés por abrir una embajada en Adís Abeba, la capital de Etiopía, teniendo en cuenta que según el ejecutivo es clave, ya que allí se ubica la sede de la UA, organización que agrupa a los 55 países del continente africano.



Por su parte, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, aseguró que este es un viaje da continuidad a un diálogo que ha estado abierto desde 1996-1997 que fue el expresidente Ernesto Samper. Además de que Colombia confirma la idea de la cooperación sur-sur acercándose a los pares africanos.



"Se pretende trabajar en temas bilaterales. A pesar de que tenemos visión diplomática en Kenia, no tenemos lazos suficientemente fuertes con esos estados. Tenemos oportunidades comerciales, estudiantiles, de inversiones, etc.", asegura Jaramillo.



De igual manera, la visita busca propiciar diferentes iniciativas comerciales, en donde Colombia está pensando a largo plazo, teniendo en cuenta que exponen que África "no solo es la región con más potencial de crecimiento económico del mundo, sino que cuenta con una población que se duplicará para 2050", se manifiesta en EL TIEMPO.

La polémica

Cabe destacar que desde el anuncio del viaje de la vicepresidenta, este ha causado controversia teniendo en cuenta los costos y señalamientos de la oposición.



El representante del Centro Democrático Hernán Cadavid lo calificó de “derroche” vía Twitter.



Manifestó que “¡solo el combustible para su viaje a África nos costará a los colombianos casi 1.700 millones de pesos! Sin contar otros gastos. ¡Mientras tanto, la vida de los colombianos cada vez más costosa!”, aseguró.



Siguen el DERROCHE de @FranciaMarquezM:



¡Sólo el combustible para su viaje a África, nos costará a los colombianos casi 1.700 millones de pesos! Sin contar otros gastos



¡Mientras tanto, la vida de los colombianos cada vez más costosa! pic.twitter.com/tqlOOReGny — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) May 7, 2023

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro ha explicado que "Colombia debe relacionarse con toda la humanidad", haciendo referencia al viaje de la vicepresidenta.

La propia vicepresidenta Márquez dijo en un principio, en declaración a W Radio, que "no tengo nada que aclarar" sobre su viaje.

Después, en charla con Caracol Radio, matizó un poco su posición y comentó: “Estoy cumpliendo mis funciones delegadas por el presidente Gustavo Petro. Hemos dicho que una de las razones por las que vamos es el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Colombia ha estado mirando hacia Estados Unidos, Europa y Asia”.

Y agregó: “África es un continente de paz y reconciliación, y en ese sentido tiene mucho que ofrecerle al país. (...) Decir que no hay nada que hacer en África es una visión equivocada y muy sesgada”.

