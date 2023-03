Francia Márquez lamentó que se hundiera Fondo de la Igualdad en el PND

Tras la aprobación en primer debate del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que se dio este jueves, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, lamentó que las comisiones económicas del Congreso hundieran el artículo 266, que proponía la creación del Fondo de la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad).



"Este no es un artículo que colocamos por capricho, sin presupuesto no hay condiciones para la dignidad. Por más voluntad que se tenga, sin presupuesto no se puede avanzar, y los recursos en sí son siempre insuficientes para cerrar una brecha histórica en este país", dijo la vicepresidente en el marco de un evento organizado por la Unidad de Víctimas este viernes.

La vicepresidenta destacó que este fondo es fundamental y que cuenta con diferentes fuentes de financiación, como recursos de cooperación internacional. Aseguró que el Gobierno necesita trabajar, y tambien recibir apoyo del sector privado, para contribuir a cerrar las brechas de iniquidad, al saneamiento básico, colectividad, vías, "para que las mujeres tengan acceso a fortalecimiento económico y se les permita tener autonomia económica".

Además, Márquez indicó que el Gobierno buscará revivir este punto del Plan Nacional de Desarrollo.

La ponencia para primer debate del Plan proponía este fondo como una cuenta sin personería jurídica administrado por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el cual dirigirá Francia Márquez y quedó creado a principios de este año por medio de la Ley 2281 de 2023.

Sin embargo, los congresistas argumentaron falta de claridad sobre destinación de recursos, y por ello varios votaron negativamente su aprobación.

