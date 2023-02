Francia Márquez explica por qué llega y sale en helicóptero a su casa

Varias críticas le han caído a la vicepresidenta Francia Márquez por la casa en la que vive actualmente ubicada en el corregimiento Dapa, del municipio de Yumbo, Valle del Cauca.



Una de las acusaciones más fuertes la hizo la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal quien aseguró: “¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”.

Posteriormente, la Vicepresidente, a través de una transmisión en vivo que duró más de 18 minutos en su perfil de Instagram, explicó por qué vive en esa casa y las razones para llegar en helicóptero.

“En esta mañana les hablo con toda honestidad y desde lo más profundo de mi corazón para contarles cómo ha cambiado mi vida desde que llegué a la vicepresidencia. Y también para aclarar los comentarios malintencionados que algunos intentan difundir”, afirmó inicialmente Márquez.



La Vicepresidenta explicó que desde que llegó al cargo aumentaron las amenazas en su contra y se han presentado hechos que le generaron temor por su seguridad y la de su familia. En la transmisión Márquez manifestó que debió salir del conjunto residencial en el que vivía porque intentaron ingresar por las rejas en dos ocasiones.

“Decidí buscar otro lugar en el que pudiera vivir. Desde agosto hasta diciembre (del 2022) estuve buscando donde vivir y la gente me cerraba las puertas, nadie quería arrendarle una casa a la Vicepresidenta. Una persona vio mi desespero porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló”, contó Márquez.

Vale la pena destacar que en el conjunto de la casa actual de Francia viven algunos familiares de la congresista. Al parecer su mamá. Ante ello, Márquez aseguró: "No tengo una casa de 5.000 millones (...). Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño. Sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted (...) El problema suyo es que una mujer como yo esté viviendo donde vive su familia”.



Respecto a la muerte del soldado a la que hace referencia Cabal, Márquez aseguró: “Yo lamento la muerte del soldado y expreso mi solidaridad a su familia. No es porque me transportara a mí se hubiese muerto el soldado. Podemos verificar si el 30 de diciembre (de 2022) me movilicé en avión o en helicóptero y, aunque lo hubiese hecho, el Estado tiene más de 100 helicópteros a su disposición”.

