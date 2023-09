Francia Márquez pidió reformar el sistema financiero mundial

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pidió este martes durante la primera Cumbre del Clima de África (ACS, en inglés) en Nairobi una reforma del sistema financiero internacional que permita a los países en desarrollo hacer frente a la crisis climática.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"El problema real es financiero, no es falta de voluntad política de hacer, el problema de fondo es que no contamos con los recursos suficientes para atender este desafío planetario", dijo la vicepresidenta al intervenir en la segunda jornada de la ACS.



La cumbre, coorganizada por el Gobierno keniano y la Unión Africana (UA), se celebra entre el 4 y el 6 de septiembre en la capital keniana y es la primera cumbre consagrada al clima por la organización panafricana.



(Vea: Los latinos creen que el cambio climático los obligaría a mudarse).



"No podemos atender esta crisis con las mismas reglas y normas del sistema financiero internacional que, por cierto, tiene una visión colonial donde los más ricos se sostienen en su economía a base de la explotación de los más empobrecidos", declaró Márquez.



La vicepresidenta invitó a los más de veinte líderes africanos y de otras regiones que acuden a la cumbre, junto con jefes de organizaciones internacionales, a establecer un "acuerdo multilateral para la transformación de ese sistema financiero".



(Vea: Casa Grande Caribe, la iniciativa para mejorar la calidad de vida).



Colombia, explicó la mandataria, propone el uso del "canje de deuda para la acción climática", un mecanismo que consiste en transacciones voluntarias en las que un acreedor cancela o reduce la deuda de un gobierno a cambio de que este asuma compromisos medioambientales.

Cambio climático Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Asimismo, Márquez se mostró partidaria de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "emita bonos" que contribuyan a crear "un gran fondo global" para ayudar a los países en desarrollo.



"No es suficiente con que realicemos acciones en el Sur Global si el Norte Global no asume el desafío de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero", aseveró.



(Vea: Canal de Panamá: la cifra récord que pagan las navieras para pasar).



La vicepresidenta envió este mensaje tras reunirse este lunes con su homólogo keniano, Rigathi Gachagua, y con el presidente de turno de la Unión Africana y jefe de Estado de Comoras, Azali Assoumani.



Al final de la cumbre, está prevista la adopción de la llamada 'Declaración de Nairobi', que busca articular una posición común africana para diferentes foros globales.



(Vea: Temas de los que hablaron Francia Márquez y congresistas de EE. UU.).



Así, los líderes del continente quieren construir una perspectiva unificada frente a la cumbre del clima COP28 en Dubái prevista para finales de año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Grupo de los Veinte (G20, bloque de economías ricas y en desarrollo) o las instituciones financieras internacionales.



(Vea: Cambio climático, oportunidad de negocio en sistema financiero).



EFE