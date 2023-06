Freno a reformas por crisis política: ¿se acabó el aire del Gobierno?

La mayor crisis política del gobierno de Gustavo Petro –que apenas lleva 10 meses–, ha generado un ambiente de preocupación por el trámite de las “reformas del cambio”: laboral, pensional y de salud.



Esto, a raíz de los audios revelados por Semana, en los que Armando Benedetti, hoy exembajador de Colombia en Venezuela y una de las piezas clave en la elección presidencial del ahora jefe de Estado, hace declaraciones contra la campaña y miembros del Gobierno.



En medio de este panorama, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que “se congela la discusión de las reformas” en esa corporación hasta que se logre “recomponer la coalición”.



Y es que con ese ambiente político en el que se observa una crisis al interior de la coalición de Gobierno y sin los votos de partidos como el Conservador, Liberal y la ‘U’, que son independientes, y sin Cambio Radical y el Centro Democrático, que son oposición, el Gobierno “prefiere suspender o poner en el congelador la discusión de las reformas, porque sabe que si las llevan a votación seguramente se van a hundir”, como afirma David Luna, senador de Cambio Radical.



Con este comentario, coincide Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, quien señaló que la decisión de parar el trámite “es porque saben que, en democracia, todas las reformas se hunden porque no tienen los votos. Más aún con los escándalos que se están revelando y que dejarían sin legitimidad al gobierno Petro”.



Así, el trámite de las reformas laboral y de salud sí se congela, porque son las que entraron por Cámara, pero como en el Senado no se ha tomado la misma decisión, la reforma pensional sí podría seguir su discusión allí, aunque si pasa los debates, no podría cumplir su ronda en la Cámara.



En esa medida, las tres reformas principales quedan “congeladas”.



Aunque, como le explicó el senador David Luna a Portafolio, en el caso de la reforma de salud, que ya inició su segundo debate en la plenaria de Cámara, este debería terminarse antes de que se congele, porque si no, quedaría viciado.



Vale la pena mencionar que, al cierre de esta edición, en la agenda del día de la Cámara de Representantes está citado para hoy el debate de la reforma del sistema de salud.

De acuerdo con el analista político Carlos Arias, “el aire se le acabó al Gobierno Nacional para pasar las reformas”.



Para el experto, congelar las discusiones desde la presidencia de la Cámara, es “sabio” en principio, porque “hoy el clima político no permite que los legisladores se concentren en las reformas, y si se abrieran a discusión, seguramente se desviaría y se llevaría a un ejercicio en que se defendería o criticaría la imagen pública del presidente y su gobernabilidad”.



De acuerdo con Arias, el ambiente político no permite hacer una discusión de fondo, y aunque dice que es una postura sensata, reconoce que puede tener repercusiones importantes y complejas, porque en este momento no hay tiempo disponible para hacer un ejercicio de discusión que complete las semanas y procesos de discusión propios para los proyectos.



“Al no tener el tiempo suficiente, y presentarlas en la próxima legislatura, cuando la presidencia del Senado y la Cámara sea de otra colectividad, se va a imponer otra agenda y seguramente eso va a hacer que se demore más la discusión”, explicó el experto.



Además, Arias mencionó que en la segunda mitad del año, muy seguramente, los congresistas estarán enfocados en otro tipo de interés, que es el electoral, esto por las elecciones regionales.



Crece preocupación

El sector privado no fue ajeno a la polémica, y por el contrario, alzó la voz pidiendo respetar la institucionalidad, e incluso, considerar aplazar las reformas. Entre los primeros en pronunciarse estuvo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien calificó de “preocupante” y “vergonzoso” las noticias divulgadas en los últimos días en el país.



Cabal dijo que ante la percepción de inseguridad jurídica que se está dando en Colombia, es el momento de “corregir el rumbo planteado por los proyectos de reformas presentados por el Gobierno”.



Así mismo, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también expresó su preocupación. “Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades para que hagan su máximo esfuerzo en tratar de aclarar esta situación y mantener un sistema democrático y confiable en nuestra sociedad”.



El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el contenido de las recientes revelaciones públicas que insinúan la posible ocurrencia de conductas que afectan latransparenciadel proceso democrático y la legitimidad de las instituciones.



Así mismo, Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que “lo que ha pasado es muy grave y va a tener consecuencias sobre la economía y la gobernabilidad del país”. Díaz resaltó la fortaleza de la institucionalidad colombiana, y que confía en que se tomarán las medidas necesarias.



Igualmente, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, también se pronunció sobre los últimos acontecimientos que vive el país y el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



“La institucionalidad de Colombia está a prueba. Importante que desde todos los sectores rodeemos a las instituciones políticas, judiciales y disciplinarias para esclarecer pronto todas las denuncias. No tener esa claridad nos perjudica a todos”, comentó.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio