Funcionarios, a curso sobre acoso

Los funcionarios públicos del país recibirán una capacitación obligatoria encaminada a combatir la violencia y el acoso sexual en las entidades del Estado.



Así lo informó la vicepresidenta, Francia Márquez, durante la conmemoración del Día de la Mujer, en la que dijo que se está diseñando, junto con la Escuela Superior de Administración Pública, un programa para que “se forme de manera obligatoria a todos los funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional”.



Márquez dijo que con esto se busca que no haya “excusa de que no sabían, que no conocían, que esa conducta era una conducta tipificada en el Código Penal como acoso o violencia sexual”. Desglosó que la Vicepresidencia expedirá una directiva para que todos los funcionarios reciban esa formación.



EFE