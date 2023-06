Alertan sobre sostenibilidad de la pensional del Gobierno

“Los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera que deberían constituir la columna vertebral del proyecto se diluyen en el texto”, así lo advirtió un documento de la Fundación Innovación para el Desarrollo.

Los expertos de la Fundación, que dirige Adriana Mejía, explicaron que “en la actualidad, en el régimen de ahorro individual, los fondos ahorran el 100% de las cotizaciones. Bajo la nueva norma, dichas cotizaciones quedarían inmersas en lo que se define como ‘pilar contributivo en su componente de prima media’ en el caso de ingresos entre uno y tres salarios mínimos”.

Adicionalmente, explicaron que la reforma propone un mecanismo en el que se ahorra, no todo, sino solamente los montos que excedan ciertos porcentajes del PIB, determinados sin un criterio evidente. “Además, son montos increméntales (se ahorra menos ahora, y se ahorra más en años posteriores). Léase, los próximos gobiernos tendrán que cubrir el déficit que se genere en el presente”, advierten.

En 14 puntos la entidad resumió los vacios que terminarían afectando las finanzas públicas de ser aprobado como está dicho proyecto. Señalaron por ejemplo, que si bien reconoce la necesidad de contar con un fondo que tenga un régimen de inversiones que garantice el ahorro pensional, limita su administración al agente estatal.

El proyecto oficial incluye el principio de ‘libertad de elección’, pero lo circunscribe a que ‘sea oportuna’, sin determinar con claridad los criterios que definirán tal oportunidad, y en perjuicio de la autonomía individual.

Ahora bien, a la Fundación Innovación para el Desarrollo, también le generó dudas que el monto efectivo destinado a la protección de adultos mayores en condición de vulnerabilidad será inferior al 50% del inicialmente planteado por el Gobierno.

Según lo indicó “la propuesta presentada se refiere a un monto equivalente a la línea de pobreza extrema, que en estos momentos está alrededor de $200.000. El programa Colombia Mayor ($80.000) se mantendrá, pero ningún ciudadano podrá recibir los dos beneficios al tiempo. El texto no define cómo se escogerá a la población beneficiada en cada uno de los programas, pues este aspecto será objeto de reglamentación posterior”.

¿Expropiación?

Otro de los temas que se enredan en el proyecto, es lo que tiene relación con las personas que no alcanzan a cumplir con los requisitos para pensionarse, y hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, que se enmarcan en el pilar semi contributivo.

“Verán sus ahorros trasladados para constituir una renta vitalicia de características muy similares a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que se ofrecen en la actualidad. Es interesante que el Gobierno no considere esto una expropiación; más, cuando no prevé el consentimiento previo del cotizante, para hacer el traslado”, destacaron.

Y continuó: “en todo caso, el hecho de que el pilar solidario esté definido hasta los tres salarios mínimos, define a su vez un grupo significativo de personas afectadas con el esquema propuesto”.

Vale recordar que con la legislación vigente, los trabajadores que cotizan entre uno y tres salarios mínimos en el régimen de ahorro individual y no logran los requisitos para una pensión, pueden obtener la devolución de los recursos ahorrados con altos rendimientos reales.

“En el proyecto de reforma, quienes hayan ahorrado en este rango, lo harán en el esquema de prima media, y podrán recibir la renta vitalicia tipo BEPS del pilar semi contributivo, calculada sobre ese ahorro, solamente reconociendo la inflación y un subsidio de 20% que no compensa años de rendimientos reales. Esta desmejora se materializa en la ponencia para primer debate, pues el proyecto original reconocía un rendimiento real de 3% anual”, señaló la Fundación.

Otra de las ‘ventajas’ que sería eliminada es que “los afiliados al régimen de ahorro individual ya no podrán pensionarse después de cotizar 1.150 semanas, sino 1.300 en el nuevo régimen unificado. En la actualidad, más 18 millones de personas se encuentran afiliadas al régimen de ahorro individual”, señalan.

Y la cereza del pastel, “del monto ahorrado por los trabajadores en el componente de ahorro individual (por encima de tres mínimos), se destinará un punto de la cotización a Colpensiones, para que administre el seguro previsional. Colpensiones, de hecho, también podrá participar del componente de ahorro individual”.

