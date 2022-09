¿Desaparecerán las EPS? Esto es lo que se explica desde el Minsalud

Desde su campaña, el presidente Gustavo Petro habló de hacer una reestructura importante a las EPS e incluso se llegó a pensar en eliminarlas para crear un sistema diferente al que rige hoy en el país.



(Lea: Eliminar EPS no soluciona problemas de fondo en la salud, dice gremio).

Actualmente, la cartera de Salud, bajo el liderazgo de la ministra Carolina Corcho, el debate sigue generando varias preguntas sobre el futuro de estas entidades prestadoras de servicios de salud.

Para ella, delegar este servicio a terceros disminuye la calidad del servicio que se le brinda a los usuarios. Esto en respuesta al documento que se está preparando de reforma a la salud.

"Circuló un documento de reforma a la salud que no corresponde a la versión borrador que el Gobierno va a publicar. Quizás la última semana de octubre o la primera de noviembre, no me quiero comprometer con una fecha. El compromiso es que se pública el borrador para comentarios de todos los actores del sistema", aseguró Corcho.



(Vea: Gobierno admite escasez de medicamentos pero niega desabastecimiento).

Atención EPS iStock

Según Carlos Neira, experto en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, le dijo a City Tv, aclaró que las funciones de las EPS pueden ser delegadas a otras instituciones "que no necesariamente debería comprometer como tal la prestación del servicio".

Con este documento, según la alta funcionaria, se busca garantizar el derecho de los colombianos de acceder a la salud y de eliminar barreras de los intermediarios en la prestación de los servicios.

Por su parte, Lady Cantor, experta en salud público, hizo un llamado respecto a este proceso: "Llevará un tiempo y deberá ser un proceso paulatino para que permita que mientras se está haciendo esta transición de los servicios de salud de los privados al Estado, se garantice que los servicios se van a seguir proporcionando".



(Siga leyendo: Hay preocupación en el sector salud por posible reforma al sistema).

Para la ministra de Salud, la liquidación de las EPS es inminente pues solo 4 de ellas cumplen con lo requerido por la ley para operar. "No es que eso lo vaya a producir la reforma, eso pasó. Frente a la inminencia real, empezamos con 200 EPS y se han liquidado decenas de estas. Lo más seguro es que se sigan liquidando más. No porque haya sido inducido, sino porque es la ley y la Constitución", puntualizó Corcho.

Para el profesor de derecho de la Universidad Central, Carlos Dávila, ante la opción de eliminar las EPS, dice que es posible sin necesidad de una reforma constitucional solamente legal. "Es decir, una modificación de la Ley 100", afirma.

PORTAFOLIO