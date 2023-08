Gerente de Federación de Cafeteros responde a críticas de Petro

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, parece no dar tregua.



Luego de la advertencia hecha por el presidente de la República con terminar el contrato del Fondo Nacional del Café si la Federación no cede a una reestructuración, Bahamón, durante una entrevista con EL TIEMPO, dijo que los errores cometidos del pasado no es pretexto para apropiarse del fondo en el presente, agregando que su gestión se ha centrado en transformar la entidad.



"Desde hace tres meses he venido haciendo trabajos de reestructuración y de transformación para poner a tono una empresa de los cafeteros en el mundo del comercio exterior", mencionó el funcionario, agregando que busca reunirse con el jefe de Estado para poder llegar a un acuerdo: "me quiero tomar un café Juan Valdez con él. Estamos buscando un espacio en su agenda. Espero que se de pronto".



Respecto a la revisión de los contratos pedidos por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el gerente de la FNC aseguró que ya ha adelantado la labor con la cartera y con el Comité Directivo de la entidad.



"Pienso que Bonilla salió tranquilo. Incluso, pidió unas mesas de trabajo conjuntas para unos puntos específicos, como el robustecimiento del sistema cooperativo", agregó.



Por último, hablando de la internacionalización de Juan Valdéz, Bahamón explicó que este trabajo se ha venido haciendo de manera progresiva y que la Federación está adelantando negociaciones para abrir sucursales de la franquicia en países en donde la marca aún no ha llegado.



"Desde que entré empecé a hablar de China. Incluso, este 16 de agosto tuve una reunión con el embajador de Colombia en Brasil porque no tenemos ninguna tienda Juan Valdez en ese país. Tampoco tenemos en México. Estamos abriendo este fin de año una en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, yo soy el que traigo las transformaciones y aquí tengo el apoyo de los 15 comités departamentales y de toda la base cafetera", mencionó.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA