Aclaran estatus de pesquería de la comunidad raizal en el archipiélago

Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Gobierno nacional salió al paso para aclarar cuál es la situación de la comunidad raizal y pescadores sobre esta actividad.

A pesar de que el organismo jurídico internacional no otorgó los derechos de pesquería en la totalidad de la zona, Arrieta destacó el reconocimiento a la comunidad raizal y a sus derechos de tránsito y pesca dentro de las aguas nacionales.

Por otro lado, la Corte no reconoció la contrademanda de Colombia sobre la nicaragüense acerca de violar los derechos de las comunidades raizales y su práctica de pesca artesanal y de subsistencia. Sobre ello, la CIJ pidió a los países “negociar” para definir los alcances de dichas actividades.

“La condición de los raizales no cambió. Está un poco mejor hoy a lo que estaba antes, porque se hizo ese reconocimiento e invitación. Desde ese punto de vista, la idea es proteger a los raizales mientras se busca una solución, porque no se le puede a una gente que deje de ir a pescar a una zona a la que siempre ha ido. Eso políticamente no tiene ningún sentido”, comentó Arrieta a Noticias RCN.

PORTAFOLIO