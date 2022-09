Gobierno admite escasez de medicamentos pero niega desabastecimiento

La ministra de Salud de Colombia, Carolina Corcho, aseguró este viernes que hablar de desabastecimiento en el país "no corresponde a la realidad" aunque se está viviendo una "escasez de algunos medicamentos", algo que, según dijo, "no es un asunto nuevo".



"Es un asunto que viene de varios años, inclusive previo a la pandemia, con medicamentos clásicos, por un tema de precios y un tema comercial (...) no es un asunto nuevo, ya llevamos por lo menos desde el 2019", explicó en una rueda de prensa la ministra.



La responsable de la cartera de Salud agregó que no es solo un problema de Colombia, sino mundial, pero que "es muy importante que esto haya concitado el interés de la opinión pública, porque aún cuando no es nuevo es un asunto que por supuesto el sistema de salud tiene que recoger".



La escasez tiene que ver "con un problema de que cuando hay cambios como el que hubo en la pandemia el mercado no es capaz de responder". A esto se añade que "la respuesta es muy lenta porque el tema de medicamentos se ha hecho en Colombia como un tema de mercado y para que los mercados funcionen", agregó Corcho, quien aludió a una "competencia desmedida" en el país latinoamericano.



La información del Ministerio de Salud llega después de las quejas recibidas de pacientes que han criticado la falta de medicinas después de ser atendidos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que ha provocado tutelas por parte de los pacientes.



El director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo Valencia, pidió al Ministerio de Salud investigar las causas de la escasez de insumos y medicamentos.



"La escasez de los insumos nos preocupa porque son cruciales para la adecuada prestación de los servicios hospitalarios, teniendo en cuenta que los tiempos de reserva que reportan las instituciones son cortos", aseguró Giraldo Valencia.

Al respecto, cabe destacar que el Ministerio, junto con el Invima viene trabajando en un plan de acción que involucra a todos los actores del sector salud comprometidos en la cadena de suministro, para determinar las mejores acciones a tomar. En este sentido se han realizado mesas de trabajo con el sector farmacéutico y los servicios de salud, para analizar cada caso específico y establecer compromisos y dar respuesta a cada problemática identificada.

Viruela del mono en Colombia

La ministra también se refirió a la viruela del mono, para dar una "noticia importante" de que "en la última semana ha habido una disminución importante de los casos en Colombia y también en América Latina en la incidencia".



Eso supone que "de alguna manera vemos una respuesta favorable a toda la campaña pedagógica y a las medidas de inspección de vigilancia epidemiológica", celebró Corcho. Colombia detectó hasta el 12 de septiembre, fecha del último reporte de las autoridades sanitarias, 1.260 casos de viruela símica.

