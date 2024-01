Gobierno anuncia jornada nacional de vacunación contra el covid-19: esta es la fecha

Durante una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, le salió al paso a las denuncias sobre la escasez de dosis de vacunas para la variante del covid-19, JN.1, que circula en el país y aclaró la situación que enfrenta el país en este momento.



(Lea: Ministro de Salud habla de nuevas medidas contra el covid- 19).



Según el Ministro, en la actualidad Colombia tiene vacunas disponibles, que se están llevando a los territorios y se está trabajando para pedir más. Además anunció que el 27 de enero se hará una nueva jornada de vacunación nacional.

"Insistimos que el próximo 27 de enero, haremos una nueva jornada nacional de vacunación, la primera del 2024 (...) El ministro no es antivacunas como quieren hacer creer”, dijo en su intervención en la que explicó que en varias ciudades "algunos no quieren o no han aceptado más”.

(Vea: Aldo Cadena, designado como nuevo presidente de Nueva EPS).

Agregó que en el Gobierno “estamos trabajando para obtener algunas dosis que podrían faltar, pero podríamos tener resuelta esta situación en menos de 3 semanas”.

De acuerdo con el ministro Jaramillo, el país está trabajando también para iniciar la producción vacunas por instrucción del presidente Petro para tener "soberanía" de vacunas, ya que se depende de la distribución de otros países que hace que la llegada de dosis sea más demorada.

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

¿Qué variantes hay en el país?

El jefe de la cartera hizo un llamado a los ciudadanos para que sigan las recomendaciones con el fin de evitar contagios debido a que “estamos en una temporada alta de contagios por virus que causan enfermedades respiratorias. Nosotros solos no vacunamos, el proceso se hace a través de todos los actores del sistema de salud”.

(Además: Estos son los síntomas de la variante JN.1 del covid-19 que ya está en Colombia).

Dijo, además, que aunque hay una una nueva variante sigue predominando la cepa XBB1.5, que se suma a los afectaciones por el pico de enfermedades respiratorias lo que ha derivado en un aumento leve de casos, que no es alarmante.

PORTAFOLIO