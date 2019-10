Gobierno autoriza la pesca de tiburón y comercialización de sus aletas

El Ministerio de Agricultura, en la resolución 350 del 2019, estableció las cuotas globales de diferentes especies bajo aprovechamiento para el año 2020. La medida, con fecha del 25 de octubre de este año, autoriza la pesca artesanal de 125 toneladas de tiburón y 5,2 toneladas de aletas de tiburón en el mar Caribe en 2020.



(Lea: El mercado nacional de pescado es de 350.000 toneladas)

De igual manera, en el documento firmado por esta cartera se autoriza la pesca de 350 tiburones y aletas de tiburón distribuidas así: 6,3 toneladas de Alopias Pelagucis, 1,5 toneladas de Alopias supercilliosus y 2,1 toneladas de Sphyrna corona en el mar Pacífico.



(Lea: ¿Qué impactos socio- económicos deja la crisis en Hidroituango?)



El Ministerio de Agricultura aclara que esta no es la primera vez que se emite una resolución como esta. De hecho, existe desde 1990 a partir de la ley de pesca.



"Esta resolución busca autorizar que sean solo los pescadores artesanales quienes están a cargo del trabajo", explica Andrés Valencia, líder de la cartera. Además, no solo el Minagricultura participa en la emisión de la medida, sino que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás autoridades nacionales relacionadas con este tema participan en un comité.



Las anteriores resoluciones emitidas al respecto solo mencionaban a los tiburones, en general, agrega Valencia, y no identificaban las especies que se pueden pescar. Esta vez, las especies están expresas en el documento.



Sin embargo, María Claudia Diazgranados, directora del programa de océanos de Conservación Internacional, asegura que "en la resolución se engloban a las especies de peces como en sacos. Para hacer un control sobre qué se puede pesar y qué no se debe tener una identificación de especies".



En efecto, en la resolución se habla de una cuota de 2.650 toneladas de peces óseos permitidos para pesca en el Caribe y de 3.700 toneladas permitidas en el Pacífico.



Diazgranados también deja ver su preocupación por las altas cuotas en permitidas para el Caracol pala: "La cuota es alta y realmente la especie está en deterioro muy fuerte. A principios de este año, solo en un barco se superó la cuota determinada para el año. Nadie hizo un control".



Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo, llamó la atención del hecho desde su cuenta de Twitter: "Inadmisible nuevo decreto de Ministerio de Agricultura donde permite pesca de tiburón y exportación de aletas". Tiempo después, lanzó otro tuit diciendo: "Inadmisible el nuevo decreto de MinAgricultura frente a los porcentajes permitidos de pesca de tiburones y aletas en Colombia".



REDACCIÓN VIDA