Buscan liberar patente de principio activo contra VIH y bajar precio

A través de la Resolución 881 de 2023, el Ministerio de Salud busca iniciar de oficio "el procedimiento administrativo de declaratoria de existencia de razones de interés público para someter a licencia obligatoria las patentes de los medicamentos con el principio activo Dolutegravir".



Frente a eso, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro) afirma que debe prevalecer la propiedad intelectual y no debería declarar las razones de interés público.



Y es que desde el Gobierno lo que quieren es que se reduzca el costo de las medicinas que contienen este principio activo y que los usuarios que necesitan medicamentos contra el Sida lo puedan tener y no se aumenten los costos financieros del sistema de salud.



Así, la resolución describe que "el precio regulado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos para la presentación comercial en frasco por 30 tabletas del Dolutegravir de 50 mg es de $401.574, mientras que, de acuerdo a la Lista de Precios de Acuerdos a Largo Plazo (LTA1) del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del año 2022, la misma presentación de la versión genérica de este medicamento tiene un costo de $11.147, de donde se infiere, que este último valor permitiría proveer el medicamento a aproximadamente 36 personas, frente al de 1 persona respecto del valor comercial".



Frente a esta decisión, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), enfatiza en que "la propiedad intelectual es la base para el desarrollo de nuevos tratamientos y curas. Es a través de ella que se promueve y se recompensa la generación de conocimiento y la innovación en salud".



Además, insisten en que "hasta la fecha, en ninguna situación el respeto por la propiedad intelectual ha sido un obstáculo para dar una respuesta global al VIH. En Colombia, hasta el momento, no se han registrado casos en los que los pacientes hayan dejado de recibir un tratamiento específico como consecuencia de la exclusividad de una patente. Por lo tanto, es importante destacar que las licencias obligatorias son una herramienta de uso excepcional y temporal".



Así, invitan al Ministerio de salud a "declarar la no existencia de razones de interés público para someter a licencia obligatoria los medicamentos con el principio activo Dolutegravir".



