Gobierno propone diálogo permanente con el comité de paro

El Gobierno colombiano está dispuesto a comenzar un ciclo de conversaciones permanentes con el Comité Nacional de Paro, luego de que el primer encuentro de este lunes terminara sin acuerdos sobre las peticiones por las que miles de ciudadanos han protestado desde hace 14 días.



"El Gobierno Nacional (...), a partir de este momento, está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento y facilitación de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas", dijo el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, en un video publicado hoy.



Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas, después de que el Comité y el presidente Iván Duque no lograran ningún acuerdo sobre las movilizaciones, una de las peores crisis del país, en las que han muerto al menos 27 personas, según datos oficiales de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.



Aunque al terminar la reunión del lunes el Gobierno se mostró optimista, los voceros del Comité Nacional de Paro afirmaron que el diálogo terminó sin acuerdo porque "no hubo empatía del Gobierno", que evitó "totalmente la palabra negociación".



Por esa razón, los sindicalistas, organizaciones sociales, los profesores, entre otros grupos que se agrupan bajo la sombrilla del Comité Nacional de Paro convocaron para mañana miércoles a un nuevo paro (huelga) nacional, el tercero de las protestas.



Duque arrancó la semana pasada una ronda de diálogos con varios sectores para intentar buscar soluciones a la crisis política y social abierta con las protestas, en las que decenas de miles de colombianos pidieron el fin de la ya extinta reforma tributaria, pero que han desembocado en otras peticiones como la retirada de una reforma de la salud y el fin de la brutalidad policial.



RECHAZO A LA VIOLENCIA Y ABUSOS DE LA POLICÍA



El rechazo a la violencia, por la que además han sido denunciados agentes de la Policía, es el punto en el que están de acuerdo el Gobierno y el Comité de Paro, y aunque ambos la condenan, en otros asuntos hay profundas diferencias.



"El Gobierno en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (...) no dijo nada en concreto", expresó ayer a Efe el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.



Por su parte, el comisionado Ceballos, coordinador del diálogo nacional, respondió hoy que "habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley" por parte de "funcionarios públicos y también de la fuerza pública".



La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) han documentado 47 víctimas mortales durante las manifestaciones, 1.876 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 28 víctimas de agresión ocular, 278 heridos y 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 12 personas.



Pese a que Duque retiró la reforma fiscal, principal motivo de las protestas, las movilizaciones de los jóvenes centran sus peticiones en que el Gobierno debe buscar mecanismos para ofrecerles verdaderas oportunidades de trabajo, educación, que cese la brutalidad policial y que se retire del Congreso un intento de reformar la salud, entre muchas otras demandas que se escuchan en las calles.



