Gobierno de Gustavo Petro cosecha aplausos en la ONU

El Gobierno colombiano de Gustavo Petro cosechó este miércoles elogios y aplausos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el examen trimestral del proceso de paz colombiano, que en esta ocasión contó con la presencia del canciller colombiano Álvaro Leyva.



La apertura de nuevas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue la decisión más alabada por los miembros del Consejo, pero no fue la única: se oyeron elogios por las políticas inclusivas de género del Gobierno, el nombramiento de una mujer afroamericana como vicepresidenta y hasta por el deshielo con la vecina Venezuela.



"Yo quedé satisfecho; diría que fue una magnífica reunión", dijo a los periodistas el canciller Leyva a la salida de la sesión, y afirmó que sintió el "entusiasmo del Consejo de Seguridad" porque el Gobierno de Petro está implementando los Acuerdos de La Habana "en todo lo que significan: reforma agraria, participación política, lucha contra el narcotráfico y enfoque étnico".



Bien es cierto que el acuerdo de paz colombiano es uno de los pocos temas en los que se manifiesta una rara unanimidad en el Consejo de Seguridad, tan dividido por otros muchos temas y particularmente por la guerra en Ucrania, pero este miércoles los elogios fueron más allá para alcanzar a las políticas generales del Gobierno de Petro.



"Colombia se ha convertido en un modelo de posibilidades", dijo Leyva, y no exageraba, porque la definición de "modélico" para el proceso de paz fue repetida por varios de los integrantes del Consejo en la sesión de este miércoles. Prácticamente la única que se salió del coro de aplausos fue una representante afrocolombiana, Elizabeth Moreno, del Consejo Comunitario de San Juan, que había sido invitada por la presidencia de Gabón.



Moreno denunció la "violación sistemática de los derechos económicos, sociales y ambientales" y el "genocidio" que sufren su comunidades, forzadas a desplazarse constantemente para permitir las actividades extractivas.



Exigió además que las partes enfrentadas en armas "les permitan ser neutrales" y no los obliguen a posicionarse en un conflicto que no es suyo. Pero fue la única voz disonante en la sesión de este miércoles: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido o Brasil, entre los quince estados que tomaron la palabra, saludaron el proceso de "paz total" abierto con el ELN en fecha y lugar todavía por precisar como un paso en la buena dirección, al tiempo que alentaron a hacer ese proceso extensivo a nuevos grupos.



No dejaron de señalar las asignaturas pendientes que aún tiene ese proceso, como los asesinatos de líderes comunitarios o activistas de derechos humanos, la reforma agraria siempre postergada o las políticas de inclusión étnica y regional, pero todos vieron en el Gobierno de Petro la voluntad de avanzar en la dirección correcta.



Por ello, fue unánime la recomendación de prorrogar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU del proceso de paz colombiano, que debe renovarse anualmente y cuyo mandato expira el próximo 31 de octubre.