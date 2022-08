Gobierno Nacional buscará tramitar la reforma laboral en el 2023

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo ayer una reunión con el Consejo Gremial, en medio de la cual el primer mandatario confirmó que no será hasta el próximo año que se presente la reforma laboral ante el Congreso.



“La decisión que tomamos ayer es que utilicemos este tiempo de acá a enero para un proceso de concertación en materia laboral, con la voz obrera y la voz empresarial. El mejoramiento del clima laboral a través de un proceso de concertación”, dijo Petro.



El presidente hizo un llamado tanto a los gremios como a las centrales de trabajadores para trabajar en un proyecto que beneficie a ambas partes, y pidió una buena disposición de ambas partes “para lograr encuentros fundamentales”.



Además, el primer mandatario aseguró que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, ya está adelantando estos acercamientos y revisando varios de los planteamientos que tiene el Gobierno sobre la dirección que debe marcar el proyecto de reforma laboral en 2023.



Vale mencionar que Ramírez se ha referido a algunos puntos que buscaría impulsar, como la eliminación paulatina de los contratos de prestación de servicios, especialmente en el Estado, y la reducción de la jornada laboral hasta las 6:00 p.m, lo que cambiaría horas extras y nocturnas.



Otro de los temas que discutieron en el espacio los representantes de los empresarios y el Presidente es la reforma tributaria. El primer mandatario ratificó la disposición al diálogo y a la construcción de una iniciativa de ley fortalecida y dijo también que su objetivo es eliminar la reforma tributaria de 2019, porque otorgó unos beneficios a unos sectores, pero afectó a otros.



“Nosotros queremos que se apruebe la reforma tributaria, mejorando lo que sea mejorable, enriqueciéndola, incluso en temas que no hemos visto. En una perspectiva, que disminuya la desigualdad social; que, al gravar más a la persona natural, protejamos la empresa productiva y que, al proteger la producción, se generen igualdad y equidad; y financiar al Estado, porque para eso son las reformas. Esos son los tres objetivos”, declaró el presidente.



Postura de los gremios



Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial y también del gremio de los comerciantes Fenalco, moderó el encuentro, y afirmó que a los gremios no solo les importa la economía sino el bienestar del país y todos los colombianos, en aspectos como la generación de oportunidades para la economía popular y la lucha contra el cambio climático.



Cabal dijo que los empresarios siguen atentos y dispuestos al diálogo “con el fin de construir confianza y trabajar en esos objetivos comunes” y también habló de como los gremios tienen propuestas alternas para la reforma, como activos improductivos del Estado, e intensificar la lucha contra evasión y elusión.



“Consideramos que es importante mantener estos canales de diálogo para acelerar en las coincidencias y para concertar en el 2023. (...) Le manifestamos al presidente y su equipo, que las iniciativas laborales presentadas no pueden aprobarse al mismo tiempo con la Reforma Tributaria, porque generarían doble impacto en el empresariado. Vemos como un hecho positivo que se posponga la reforma laboral para 2023”, indicó el Consejo Gremial por medio de una comunicación.

PORTAFOLIO