Gobierno dice que el CNP suspendió 'unilateralmente' negociaciones

El Gobierno Nacional informó este domingo que el Comité del Paro (CNP) decidió suspender, ‘unilateralmente’ las negociaciones relacionadas con ponerle fin a las manifestaciones que vive el país desde el pasado 28 de abril.



“Nosotros, el Gobierno estamos listos. Tenemos todas las instrucciones del Presidente para llegar a un texto de garantías y, sobre todo, para avocar los temas del pliego de emergencia”, aseguró el Gobierno.



También dijo que el CNP dejó al país en “mora de soluciones y sin condenar los bloqueos” y que “esperamos que lo que convoque (marchas, plantones, etc.) se haga con responsabilidad para que no impacte más las cifras de contagio por covid-19”.



Desde el Gobierno se reiteró que mantendrán todos los espacios, pues “el CNP no representa a toda la población que protesta”, y que fortalecerá el diálogo con jóvenes y en las regiones.

Igualmente, a pesar de lo que hacen, estamos abiertos a conversar con el CNP COMPARTIR EN TWITTER

🟡🔵🔴#Comunicado El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el Gobierno Nacional. El Gobierno refrenda su voluntad de diálogo. Damos importancia al trabajo que se ha venido adelantando#ColombiaSomostodos pic.twitter.com/7AIdEgWSWu — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) June 6, 2021

QUÉ OCURRIÓ



El Gobierno aseguró que da mucha importancia a las conversaciones que se estaban teniendo con el Comité del Paro y que prueba de ello es, por ejemplo, los anuncios del presidente Iván Duque con respecto al proyecto para reformar la Policía.



"Tenemos una propuesta de metodología para la negociación. En esa metodología se acogieron los tres aspectos que el CNP solicitó que se tuvieran en cuenta: objetivo, alcance y la conformación de las siete comisiones técnicas simultaneas", se informó.



Añadió que se tiene la disposición de hablar de "renta básica, salud, vivienda y servicios públicos, desarrollo agropecuario, educación y cultura, empleo y género y diversidad sexual", pero que antes el mismo Comité pidió acordar las garantías de la protesta.



Para esto, afirmó, se creó un borrador de preacuerdo, el cual necesitaba revisión e incluir que "los colombianos no deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos".



No obstante, dijo el Gobierno, "a pesar de los avances y a pesar de que las dos partes habíamos acordado esta forma de trabajo, ahora les parecía que ya no era apropiada y que se debía firmar el borrador del 24 de mayo. Pero ese texto nunca se pensó para ser firmado así".

Esto último ocurrió el pasado jueves 3 de junio.



El Gobierno insistió en seguir trabajando en lo pactado y "que se avanzará en las garantías para que Colombia no deba sufrir más los estragos de los bloqueos". Sin embargo, después de eso, llegó la decisión de suspender conversaciones.

