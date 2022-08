Gobierno entregó 240.000 subsidios para vivienda

Sobre los cuatro años de gobierno, la ministra de vivienda, Susana Correa, realizó un balance de los logros culminados por el gabinete. Entre ellos, destacan la prolongación de los subsidios de vivienda como el de Mi Casa Ya y la creación de otros como Jóvenes propietarios.



(Por qué han subido 8,41 % los precios en obras de edificaciones).

Sobre el primero, Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda, resaltó la entrega de 245.000 subsidios para la compra de vivienda, de los cuales, 195.000 fueron entregados a través del programa Mi Casa Ya, “mientras que más de 51 mil hogares compraron una vivienda de segmento medio con la cobertura No VIS”, aseguró Ruiz.



Es importante destacar sobre asignación, que Valle del Cauca fue el departamento que más se le otorgaron VIS y No VIS durante el periodo de gobierno con un total de 43.293 asignaciones durante el cuatrienio, seguido de Atlántico con 34.152, Cundinamarca 30.464, Bogotá 22.605, Antioquia 20.690 y Tolima 13.418 subsidios otorgados.



Vale resaltar que en el marco del programa Jóvenes Propietarios, 15.264 personas entre 18 y 28 años se beneficiaron con tasas preferenciales y facilidades de acceso a créditos hipotecarios.



(Vivienda digital en el metaverso ya cuesta 13 veces más que en físico).



Entre las viviendas vendidas, según cifras de Coordenada Urbana, en este Gobierno se vendieron 852.144 viviendas nuevas en el país, que representaron un crecimiento del 19,9% frente al mismo periodo del gobierno anterior. “De estas, el 67,9% correspondió al segmento VIS, que alcanzó una cifra récord para un periodo de gobierno con 578.947 unidades comercializadas y un crecimiento del 49,0 %. Por su parte, del rango No VIS se vendieron 273.197 unidades”, precisó el viceministro de Vivienda.



El Ministerio destacó a Bogotá con 176.327 unidades, Cundinamarca con 123.629, Valle del Cauca con 106.089, Antioquia con 102.909, Atlántico con 81.701 y Bolívar 38.119 como territorios con mayor número de unidades vendidas entre agosto de 2018 y junio de 2022.



Por último, el Gobierno en el balance destacó que el país logró iniciar 588.737 viviendas en este cuatrienio, lo que representa un crecimiento del 3,5% frente al mismo periodo del gobierno anterior. El 67,9% corresponden a vivienda VIS, mientras que el segmento No VIS registró 189.273 unidades iniciadas.



PORTAFOLIO