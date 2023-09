Evalúan bajar mezcla de biodiésel para mitigar alzas en precio de ACPM

Tras la presión de los gremios de transporte de carga para la revisión de la tarifas del Acpm, el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, anunció que se está tramitando, a través del Ministerio de Transporte, la petición de bajar el volumen de mezcla de biodiésel para mantener los precios actuales.



“Por instrucción del Ministerio de Hacienda se incrementará a partir de enero. Pero nosotros como sector transporte y transporte de carga tenemos una propuesta que será socializada con el Presidente de la República para revisar si puede ser tenida en cuenta y nosotros seguir congelando el combustible. Pero esta decisión es de Hacienda y será el ministro el que debe analizar los números y saber si puede ser implementada”, dijo Enríquez.



El Viceministro explicó que el combustible diésel está compuesto por una mezcla entre diésel y biodiésel. Dijo que este último tiene un costo que es ‘bastante alto’ y por ende, de poder reducir este componente se podría sostener el precio en las proyecciones que el Gobierno tiene.



“Con la mezcla de biocombustibles al 10%, hoy en día se castiga el precio de venta en más de $1.600 por galón, los cuales podrían ser opcionales si la mezcla de biocombustibles fuese voluntaria, o fuese del 2% o del 5% y no del 10%, con lo cual, también esos recursos podrían ir a reducir el déficit del Fepc y no se aumentaría el precio del diésel”, detalla Nidia Hernández, presidente del gremio de carga, Colfecar.



“Tal vez el Presidente o el Ministerio de Minas concluyen que no puede ser y se descarta la medida. Sin embargo, es una propuesta del sector Transporte y nosotros no podemos ser ciegos. Debemos decirles esta es la propuesta del gremio y ver si es posible o no”, agregó el viceministro Enríquez.



Sin embargo, en la mesa estaba otra propuesta: revisar la carga impositiva que tiene el precio del combustible, pues es cercana al 25%.



“Hoy en día con el diésel y su precio promedio de $9.000, a través de impuestos que van al tesoro nacional, se tendrían unos $1.000 pesos por galón que se cobran como impuestos pero que no alcanzan a cubrir el subsidio del Fepc. ¿Por qué no se evalúa mejor el quitar del precio del diésel los impuestos de orden nacional, subir la remuneración a Ecopetrol, y en el neto, no se aumenta el precio del diésel?”, preguntó Hernández.



Al consultarle a Enríquez por la posibilidad contemplada de disminuir los impuestos en el diésel, el funcionario le dijo a Portafolio que “no hemos revisado el tema de la carga tributaria. Por ahora no. Hasta ahora estamos revisando con Hacienda, pero es una línea que yo la veo muy lejana, no creo que esa sea la solución”.

Implicaciones

Según el estudio ‘Producción e Impacto del Biodiesel: Una Revisión, de la Universidad de la Rioja de España, el sector de transporte es uno de los más contaminantes del mundo y por ello una alternativa ambientalmente sostenible son los biocombustibles, que llevan a reducir emisiones nocivas emanadas de los motores de combustión interna.



“La mezcla de biodiésel con diésel o con gasolina incrementa la biodegradabilidad del combustible, debido a efectos sinérgicos de ‘cometabolismo’. Así, el tiempo necesario para alcanzar un 50% de biodegradación se reduce de 28 a 22 días en el caso del B5 (mezcla de 5% de biodiésel y 95% de diésel)”, mencionan.



Panorama actual

Desde octubre del año 2022, la gasolina corriente ha subido constantemente de precio, esto debido a la decisión de tapar el hueco fiscal que se ha profundizado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que según cálculos del Gobierno asciende a $50 billones.



Esto motivó al Ejecutivo a tomar medidas drásticas y a incrementar de manera paulatina el precio de la gasolina y llevarlo a precio internacional. Sin embargo, aunque la responsabilidad es compartida por el Acpm, este tipo de combustible no ha sufrido cambio alguno. Sin embargo, esto cambiaría para 2024.



Según Colfecar, de llegar al precio internacional en diésel, habría un aumento en la inflación del 3,9% para ese año.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio