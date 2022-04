Gobierno firma contrato de Accesos Norte 2 y acta de inicio de Alo Sur

El Gobierno Nacional este viernes realizó las firmas del contrato Accesos Norte 2 y del acta de inicio del proyecto ALO Sur; ambas obras hacen parte del programa Concesiones del Bicentenario o 5G.



(Lea: Gobierno dejará en marcha el proyecto de centros digitales).

“El trabajo que ha hecho el Ministerio de transporte, la ANI ha sido fundamental. Sin su esfuerzo los avances en proyectos de 4G y del programa de Concesiones del Bicentenario no sería posible”, indicó el presidente Iván Duque Márquez.



Con estos dos proyectos, que suman inversiones cercanas a los $3 billones (entre capex y opex), el Gobierno nacional busca mejorar los ingresos y salidas de Bogotá, impactando a más de 10 millones de personas que usan las salidas por el norte y sur de la Capital a destinos como los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Neiva, entre otros.



“Con estas obras no solo vamos a impactar sobre la movilidad de Bogotá y sus alrededores, sino que vamos a mejorar la calidad de vida de al menos 7 municipios, por eso insistimos en que las obras no son de un Gobierno, sino que les pertenecen a todos los colombianos”, indicó la ministra de transporte, Ángela María Orozco.



Con el proyecto Accesos Norte Fase 2, el Gobierno busca mejorar la movilidad y descongestionar el tránsito de vehículos que circulan entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, entre ellos: Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Cajicá. Las inversiones en este proyecto son de $1,32 billones (cifras a diciembre de 2020) y se estima generará más de 37.000 empleos directos, indirectos e inducidos, con la cual se benefician cerca de ocho millones de habitantes del área de influencia del proyecto.



(Además: Alcaldía pondrá restricción de parrillero en Bogotá en estos tres días).



Con la obra ALO Sur se beneficiarán más de dos millones de habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón, además los municipios de Soacha, Sibaté y Mosquera, al reducir en más de 30 minutos sus desplazamientos habituales y los trancones para ingresar o salir por el sur de la capital. Con esta iniciativa se estima la generación de más de 19.000 empleos.



Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indicó que con estas dos firmas se siguen consolidando los proyectos de 5G: “Ya adjudicamos tres proyectos en total y avanzamos en los procesos de licitación de proyectos multimodales que son prioritarios para el país como la Troncal del Magdalena 1 (Puerto Berrío-Barrancabermeja), Troncal del Magdalena 2 (Sabana de Torres-Curumaní), Buenaventura-Buga, App del río Magdalena y el Canal del Dique. Con obras estamos llevando equidad y progreso a toda Colombia”, aseguró.



Sobre los proyectos La firma Estructura Plural ALO Sur está conformada por las compañías Concay SA, Coherpa Ingenieros Constructores SAS, Mario Alberto Huertas Cotes y Pavimentos Colombia SAS, cada una con una participación del 25%. Esta iniciativa que tiene una inversión de $1,17 billones de pesos (capex y opex) busca conectar la Calle 13, al occidente de la capital, desde Fontibón hasta la intersección Chusacá, a través de la construcción y mejoramiento de cerca de 24,5 kilómetros de doble calzada y una alameda de 153.000 m2.



El proyecto incluye también la construcción de dos intersecciones a desnivel: una en la conexión de la ALO con la Calle 13, en Fontibón, y la segunda intersección en la Avenida Indumil (Soacha). Además, se construirán nuevas estructuras, entre ellas dos nuevos puentes sobre el río Bogotá y pasos de conexión hacia el Canal Cundinamarca.



En cuanto al proyecto Accesos Norte 2, el consorcio Estructura Plural Ruta Bogotá Norte, conformado por Obrascon Huarte Sucursal Colombia (50%) y Termotécnica Coindustrial SAS (50%), será el encargado de adelantar las obras, luego de su adjudicación el 10 de marzo de 2022. El proyecto tiene un carril exclusivo para TransMilenio, desde la calle 192 a la calle 235.



(Siga leyendo: Colombia ganó el premio al Bono Verde del año 2022).



Asimismo, contempla la construcción de 11,6 kilómetros de espacio público: andenes, ciclorrutas y mejora de retornos e intersecciones viales. La iniciativa pública incluye la construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima, entre las calles 201 y 245, así como de andenes y ciclorrutas que mejorarán la transitabilidad de los peatones.



Igualmente, en el proyecto se construirá la Perimetral de Sopó, que tiene el mejoramiento de 5,5 kilómetros y la construcción de 1,7 kilómetros, para un total de 7,2 kilómetros.

PORTAFOLIO