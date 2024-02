Gobierno garantizará seguridad de exlíder paramilitar Mancuso si es deportado

El Gobierno colombiano garantizará la seguridad del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, quien comandó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando sea deportado a Colombia desde Estados Unidos para comparecer ante los delitos que tiene pendientes en su país.



"Sí hay un compromiso, naturalmente, del Gobierno. Consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso", dijo Valásquez este martes en una rueda de prensa, preguntado por las informaciones publicadas en prensa de que el líder paramilitar sería deportado a Colombia en las próximas semanas.



Mancuso permanece en el Centro de Detención Stewart, de Georgia, pendiente, junto a sus abogados, de que las autoridades de Estados Unidos le resuelvan su situación migratoria y si es deportado a Colombia o a Italia, después de que en marzo de 2020 acabase de cumplir su condena por cargos de narcotráfico.



Después de que sus abogados pidieran que fuera llevado a Italia o permanecer en Estados Unidos, para no volver a Colombia donde tiene numerosas cuentas con la justicia, ahora Mancuso ha cambiado su táctica accediendo a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para realizar aportes de verdad sobre su participación en el conflicto armado.



La JEP, una justicia especial creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC que ofrece penas alternativas a la prisión, decidió en noviembre del año pasado su sometimiento "de manera excepcional" después de varias audiencias donde ofreció datos sobre cómo las AUC ejercían de "bisagra" entre el aparato militar y el paramilitar en varios "patrones de macrocriminalidad" como desplazamientos o ejecuciones extrajudiciales.



El ministro de Defensa destacó que esos "aportes, lo que se ha generado en torno a él, la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país y el Gobierno tiene que garantizar esa seguridad".



Sin embargo, no dio detalles de la posible vuelta a Colombia de Mancuso, pero sí dijo que de ser así deberá ser detenido, pues tiene requerimientos judiciales.

Salvatore Mancuso durante una comparecencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). JEP

"Entiendo que Salvatore Mancuso efectivamente tiene unos requerimientos judiciales, que hay unas condenas en su contra, que hay investigaciones, que hay medidas de aseguramiento en su contra, lo cual significa que al llegar al país debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro de detención", explicó el ministro.



Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.



Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios y muchos, incluido Mancuso, acabaron extraditados por penas relacionadas con el narcotráfico a Estados Unidos.



EFE