Análisis: así va la economía del país en 100 días de Petro presidente

La academia es uno de los sectores que más ha aportado insumos y propuestas en materia económica desde que comenzó el Gobierno, y también ha analizado las medidas y anuncios de Gustavo Petro en detalle. Por ello, César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la Universidad Eafit, analizó cómo se ha movido la administración actual en estos 100 días y cómo se percibe el panorama para el país.



En el plano económico, ¿qué balance podríamos hacer de esos 100 días?



Han sido 100 muy acontecidos. Enfrentamos una economía internacional que está teniendo que reaccionar a altas inflaciones, a la desaceleración y que ha tenido que reaccionar a ciertos sucesos políticos como la guerra en Ucrania.



Estos 100 días también han sido muy acontecidos porque el nuevo gobierno ha puesto sobre la mesa una gran cantidad de discusiones, todas al mismo tiempo. Algunos temas han llegado a concretarse, como la reforma tributaria, otros han sido más expectativa que otra cosa, y otros han sido anuncios inesperados, sin mucha explicación, que han traído mucha noticia.



¿Cómo ve medidas como la reforma tributaria o el presupuesto?



Desde lo político, el hecho de que estos dos proyectos hayan visto aprobaciones relativamente rápidas responde a un contexto en que el Presidente hasta ahora ha tenido una amplia mayoría.



En la tributaria hubo algunos aciertos, tanto en las propuestas de fondo que apuntan a cierta progresividad, como también en la forma. Un ejemplo de ello es cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de un impuesto que perjudicaba sustancialmente la creación de nuevos emprendimientos y el Gobierno escuchó varias posiciones.



Pero son bastantes los desaciertos, como haber excluido los impuestos a las pensiones altas, o querer profundizar las tarifas diferenciales para algunos sectores. Pero sobre todo es preocupante que se habló de incrementar los impuestos a las personas naturales y nivelar la cancha del sector empresarial para bajar la tarifa a las empresas y se hizo todo lo primero pero no se bajó la tarifa, y eso es inconsistente con las propuestas de campaña.



Y en el presupuesto, aunque no es culpa de este gobierno, se ve que vamos a tener que dedicar una mayor parte del para el pago de deuda. Es una realidad.



¿Qué compromisos fiscales deberían darse considerando la reforma?



No tenemos claro cual será el efecto final del recaudo de la tributaria. Se aprobaron una serie de cambios que producirán más recaudo, pero también otros que indirectamente lo reducirán, por ejemplo, el desincentivo al sector mineroenergético puede que termine reduciendo el recaudo, porque por cada $100 que aportan al PIB eso viene acompañado de $80 de recaudo tributario.



Hay preocupación, el ministerio de Hacienda ha dicho que va a apegarse a la regla fiscal, que será prudente con la emisión de deuda, que va a honrar sus compromisos, pero esto es muy retador y es incierto si todo alcanzará para los compromisos fiscales. La reforma es un avance, hay que reconocerlo, al menos es un paso en la dirección de sanear las cuentas fiscales.

César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la Universidad Eafit. Archivo particular

Para los próximos meses se ha hablado de reformas sociales, ¿qué espera allí?



Es buena noticia que el gobierno tenga como prioridad un adecuado diseño y una política social robusta. Un par de cosas que preocupan de las estrategias puntuales son los criterios con los que se están cambiando políticas que tenían éxito. Se acaba de anunciar un cambio en los criterios de Ingreso Solidario, y plantear cambios y objetivos debería estar acompañado de elementos de diseño que ayuden a que la redirección de la política siga siendo exitosa.



El otro punto es que no deberíamos pensar en la política social como algo que simplemente pasa después de manejar temas como lo energético, la salud, el trabajo, no debería ser la forma de aproximar el problema. Si se harán cambios en salud, pensiones o trabajo hay que mirar las implicaciones en temas como pobreza y desigualdad, no es solo tema redistributivo.



¿Cómo ve la situación económica de estos 100 días?



Es desafortunado que se llegó a una época de alta inflación, no solo para Colombia sino para todo el mundo. Y en Colombia si se compara con otros países ha sido relativamente menos severo este fenómeno. Esto por la estrategia que adoptó el país en el tema de combustibles, se abrió un hueco fiscal grande para mitigar el impacto, aunque fue el gobierno anterior. Es un gran desafío, hay confianza en que el Banco de la República ha hecho lo necesario.



El gobierno puede contribuir con una postura prudente en el dato del salario mínimo, si incorporamos un incremento muy alto, vamos a terminar incrementando la inflación.



¿Qué faltó en los 100 días?



Hay cosas que podían hacerse mejor, una tributaria que al mismo tiempo fuera progresiva e impulsara la generación de empleo era posible y no lo logramos. Montar las bases y plantear una transición energética gradual y ordenada es algo que podríamos haber hecho mejor, pero hay un montón de anuncios de que ese no va a ser el caso, y nuestra tasa de cambio y de riesgo están sintiendo esto.



Cuando la situación es difícil, como ahora, es el mejor momento para encontrar en las empresas y el sector privado un aliado, que ayude a generar empleo, a atraer inversión. Creo que ahí también se ha equivocado el gobierno.

