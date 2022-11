Inversión en vías terciarias y diálogos, el sello del gobierno Petro

Si bien el Ministerio de Transporte tiene como una de sus prioridades del esquema de concesiones bajo el ordenamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hay obras de que no han podido desenredar su proceso licitatorio ni tampoco avanzar a causa de la ola invernal.



Pasados 100 días del Gobierno Petro, el balance arroja en el caso de los proyectos carreteros de cuarta generación, entre otras causas, las intensas lluvias han retrasado la entrega y/o culminación de las obras. A la fecha se han atendido más de 1.800 emergencias en las vías.



(Vea: Los mensajes de Petro que han generado nerviosismo en los mercados).



Al respecto, William Camargo, presidente de la ANI aseguró que estos porcentajes faltantes pueden corresponder a un puente, un tramo final de un túnel, pero debido a las lluvias, no se han podido terminar. Finalizarlas podría tomar meses, dependiendo del fenómeno de la Niña.



“Temas eximentes de responsabilidad no permiten que se entreguen al 100% antes de habilitarlos o darlas por entregadas”, dijo el titular de la entidad.



Pese a estos retrasos, el país cuenta ya con cinco obras entregadas y con este arranque, la ANI planea para los próximos 100 días de gobierno, y de mermar el fenómeno de la Niña, entregar otros tramos fundamentales a las obras. Al tiempo que las obras 4G no han tenido el mejor arranque, otros retrasos legales han golpeado a las Concesiones del Bicentenario.



(Vea: ¿Y la transición energética? Las dudas sobre este proyecto de Gobierno).



Por ejemplo, en el caso de los proyectos fluviales el Gobierno recibió a pocos días de entrar a la Casa de Nariño la declaratoria de licitación desierta de la APP para la navegabilidad del río Magdalena, y sobre el Canal del Dique, el Gobierno recibió un proyecto con un escándalo detrás y una alerta por parte de la Contraloría General de la República hacia Sacyr.



Por el contrario, sobre las vías terciarias, el Gobierno ya ha adoptado soluciones para la red más extensa del país, con el lanzamiento de 'Caminos Comunitarios de la Paz', esto con el fin de invertir $8 billones para optimizar una tercera parte de los 140.000 kilómetros.



(Vea: Un cambio difícil: los primeros 100 días del gobierno Petro).

El Canal del Dique del dique es un proyecto en la región Caribe. Gobernación de Bolívar

Lo que sigue

Para Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, si bien es temprano para evaluar la gestión del presidente, es necesario empezar a agilizar algunas obras que son prioritarias para la movilidad.



“Se necesita solucionar la problemática que tenemos en el suroeste, como no tenemos vías en estado regular, se deben usar vías alternas que hacen trancón y dañan el asfalto. También necesitamos que se defina qué va a pasar con la vía a Buenaventura y la Ruta al Sol que llevan tanto tiempo”, dijo.



(Vea: La economía en los 100 días).

PORTAFOLIO