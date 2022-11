Así ha sido el 'protagonismo' de Venezuela en el mandato Petro

Las relaciones con Venezuela fueron la punta de lanza de la política exterior y comercial de los 100 primeros días del gobierno Petro, volcando en 360 grados la mirada sobre el país vecino dejando por lo pronto un balance agridulce, donde el tema migratorio y consular sigue con la marca de pendiente.



La cúspide del restablecimiento de las relaciones diplomáticas se dio en tres momentos puntuales de este período: el recibimiento a los embajadores designados, el paso comercial por la frontera de Norte de Santander y Táchira y la reciente visita de Gustavo Petro a Caracas.



“Esta fue una de los principales compromisos y campañas en pandemia y que rápidamente ha mostrado victorias tempranas. No obstante, siento que en estos días Colombia ha dado mucho más que de lo que ha recibido. Las relaciones no han sido recíprocas. De parte de Venezuela no se han visto el mismo comportamiento”, dijo a Portafolio, Nastassja Rojas, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.



En esto también coincide Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario. “Han sido coherentes, pero muy lentos (...) En términos comerciales y migratorios, el Gobierno no ha podido conseguir, dicho por sus mismas palabras, lo que esperaban”, mencionó.

El comercio

La opinión pública se concentró en la reapertura fronteriza y en la cita bilateral en la capital venezolana. El retorno del paso de carga por el mencionado paso fronterizo, luego de siete años, marcó un punto de inflexión.



En un primer mes de reapertura, según las cifras oficiales, el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela por esta frontera sumó US$2,5 millones, tras el paso de 67 camiones de carga por los puentes binacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Se acumuló un movimiento de carga de 1.552 toneladas.



De hecho, se espera que a medida que se asienten los nuevos procesos con el vecinos país, el comercio pueda tener un repunte del 500% para noviembre frente al mes anterior.



Con este balance, el líder de la cartera de Comercio, Germán Umaña, ratificó las proyecciones del comercio binacional hacia finales de año entre US$800 millones y US$1.000 millones, toda vez que entre enero y agosto el intercambio sumó US$450 millones, un crecimiento de 113,3% versus el mismo periodo de 2021.



La segunda muestra más diciente de este proceso fue la reunión bilateral entre ambos mandatarios en Caracas.



Entre todos los temas tratados, fueron fundamentales el restablecimiento y potenciamiento de los vínculos comerciales, así como el reintegro de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la cual se salió en 2006 y al sistema de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Colombia necesita que Venezuela vuelva, porque le descarga un poco el peso. El país es el único que actualmente tiene una interlocución con Caracas, salvando los clásicos aliados”, apuntó por su parte Mauricio Jaramillo.



Para el catedrático “se necesita” que Venezuela se reactive porque de ello depende buena parte de la economía de las zonas de fronteras. “Si el país vecino vuelve a la CAN hay más chance de que la región empuje una transición política dentro, como ocurrió en 2015 (...) Lo peor que le puede pasar a Colombia es una Venezuela caótica e insegura, porque todo eso se traslada al país, como pasaba anteriormente a la inversa producto de la guerra”, mencionó.



Para Rojas, también consultora en Derechos Humanos, este énfasis en la reinserción del país vecino en los escenarios multilaterales, está relacionado con que el presidente Petro, “está buscando ser una figura importante a nivel regional”, que a su juicio, “da la sensación de que está vacante”.



Asimismo, también es un hecho que “termina de legitimar aún más su proceso de negociación con el ELN”, del cual Venezuela va a ser garante.

Reunión Colombia - Venezuela. Archivo particular

Lo que queda pendiente

Los expertos coinciden en que la política migratoria, consular y de seguridad son los aspectos que el Gobierno nacional deberá ponerle la lupa en los próximos 120 días de mandato, ya que son de alto interés para los ciudadanos del vecino país que residen en este.



Hasta el momento, la política migratoria ha dado pasos confusos en cuanto a su aplicación, de acuerdo a lo que recoge el reciente informe del Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario y Konrad Adenauer.



“Por un lado, se ha afirmado desde el gobierno la intención de otorgar y ampliar derechos a esta población, especialmente a la proveniente de Venezuela, pero por otro se recortan los mecanismos institucionales para manejar la crisis migratoria y se minimiza su dimensión”, indicó el editorial del reporte.



Es importante recordar que en Colombia reside el 34,89% de los 7.100.100 migrantes venezolanos repartidos por todo el mundo, según datos de R4V y Migración Colombia.



“Esto es prioritario precisamente para atender el tema de la migración. Ha sido bastante ambiguo en lo que se va a hacer (...) Colombia necesita los recursos de cooperación para atender este tema, pero reconocer la crisis, en los niveles que esto implica, también lo hace reconocer una crisis política en Venezuela”, señaló Nastassja Rojas.



Por su lado, Mauricio Jaramillo, recalcó que en lo que está por venir hace falta un “mayor énfasis por el comercio bilateral” y el tema de seguridad. “Hay un problema de inseguridad muy grande en los Santanderes y el Catatumbo. La coordinación de autoridades es clave”, dijo.

Paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. EFE

Los vuelos despegan

Un mes después de la reapertura comercial de las relaciones despegaron los primeros vuelos entre las capitales de ambos países con la estatal Satena y la privada venezolana Turpial.



No obstante, dada su escueta frecuencia, aún está lejos de llamarse una 'operación comercial'.



Por lo pronto, se espera que se anuncien nuevas rutas en la brevedad, teniendo en cuenta las autorizaciones de lado y lado, donde destacan Avianca, Wingo y hasta Latam; mientras que del lado venezolano lo harán Avior y Laser, entre otras.



Conviasa, la estatal venezolana, forma parte de los diálogos con Estados Unidos para conocer su impacto en la lista Ofac.

PORTAFOLIO