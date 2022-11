Ánimo de invertir e incertidumbre: visión empresarial sobre Petro

La llegada del nuevo gobierno con una reforma tributaria que tramitó en menos de tres meses, y los fenómenos de inflación y un dólar en aumento, han alterado el clima de los negocios.



Y si bien hay incertidumbre por un entorno retador, como lo muestran varias encuestas, empresarios consultados prefieren ver el vaso ‘medio lleno’ mantienen sus planes y proyectan inversiones para el 2023. Igualmente, al país llegan empresas que ven hoy el potencial en el mercado colombiano.



Las más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo evidenció cómo la confianza, tanto industrial como comercial, están en declive.



Estos resultados “responden a la creciente incertidumbre que se cierne sobre la economía mundial y sobre la colombiana”, dijo en su momento, al analizar los datos, Hernán Avendaño, director de estudios económicos de Fedesarrollo.



En ese orden de ideas advirtió que “en el frente interno, desde hace varios meses se ha percibido el aplazamiento de proyectos de inversión que tendrán repercusiones en el crecimiento del próximo año”.



La última encuesta de la Andi sobre inversión afirmó que hay incertidumbre. Allí se evidencia que el desarrollo de proyectos de inversión productiva también se ha reducido, dice el gremio de los empresarios.



En junio el 73,5% de las empresas manifestaron tener proyectos en ese momento, en julio la cifra bajó a 65,8% y en septiembre llegó a 49,7%. Por otro lado, el número de empresas que no están haciendo proyectos de inversión aumentaron, así como las que manifestaron que tienen los proyectos aplazados.

En el terreno

Mientras que los centros de estudios y los expertos señalan que el ambiente para hacer negocios no es el mejor, las empresas se enfocan en hacer crecer sus negocios y hacer ‘el quite’ a la coyuntura. Por citar un caso, el presidente de Falabella Colombia, Rodrigo Fajardo, ha dicho a este diario que se mantiene la confianza en el país y que adelanta la construcción de una sede logística que fortalecerá más las capacidades para sus tiendas por departamentos que están en un plan de expansión en ciudades intermedias.



Juan Carlos Saldarriaga de Yanbal, tiene otra visión. Señaló recientemente que “estamos muy concentrados en ser muy eficientes en todas nuestras inversiones y en ser cautelosos en qué invertimos y en qué no, en el manejo de la caja. Se aumenta un poco la aversión al riesgo...”.



Pero no faltan compañías que ven oportunidades. La compañía Handtmann, especializada en fabricación de máquinas y líneas de producción para la industria de alimentos, tiene planes de fortalecer la operación en el país que empezó a finales de 2021.



Desde las agencias del Gobierno que promueven la inversión hay optimismo. Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, comentó que “tenemos en marcha nuestra estrategia para consolidar a Colombia como un centro de inversión en desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe, aprovechando el interés de firmas internacionales, tanto instaladas como potenciales, que están viendo a Colombia como una locación ideal para expandirse”.

Otras voces

Del lado de las empresas de tecnología se mantiene el apetito por la inversión. Para Camilo Forero Gómez, country manager para Colombia y Ecuador de HMD Global (Nokia Mobile), el país cuenta con gran potencial para atraer inversión de empresas de tecnología. A su turno, Santiago Holguín, gerente general de Lenovo, agregó que ese apetito de inversión se mantiene debido al talento y la posición geográfica que tiene Colombia.



En el sector de Minería el ánimo de inversión está menguado. Juan Camilo Nariño, de la Asociación Colombiana de Minería, señaló que uno de los retos a futuro para el gobierno es “generar ambientes de viabilización para la industria, que permitan una mayor inversión”.

