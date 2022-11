Un cambio difícil: los primeros 100 días del gobierno Petro

El despegue de la administración de Gustavo Petro en materia económica, si bien se sabía que tomaba al país en el inicio de una fase de desaceleración, ha resultado más movido de lo que muchos esperaban para los primeros 100 días.



En medio de los temores de recesión mundial, y con una inflación que aún no para de subir, para analistas como Luis Fernando Mejía, director del centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, el logro más importante del Ejecutivo fue la reforma tributaria, que subirá los ingresos del Gobierno en cerca de un punto del PIB.



“En la medida en que el Gobierno decida destinar una parte del recaudo adicional a bajar el déficit fiscal podría generar una mejora en las perspectivas fiscales”, explica el experto.



Pero con la tributaria de fondo, el arranque económico de Petro ha sido muy complejo de asimilar, especialmente para los empresarios, quienes tendrán la mayor cuota en el nuevo recaudo de la reforma, pero que pese a los nubarrones que hay para la inversión, en especial en hidrocaburos, ya comienzan a buscar como capotear la nueva realidad para seguir adelante en sus actividades.



En estos primeros 100 días el Gobierno se apuntó otros hitos como el inicio de la reapertura comercial con Venezuela y el acuerdo para la compra de 3 millones de hectáreas de tierras al sector ganadero, cifra que según el Ministerio de Agricultura, será inferior.



Además, en estos tres meses largos de la administración Petro los trinos y la contradicción entre algunos alfiles del primer mandatario han generado alta volatilidad en los mercados, que llevaron al dólar por primera vez a romper la barrera de los 5.000 pesos y una mayor pérdida de confianza, no solo por lo que pasa en el mundo.



“Además de la reforma, está la velocidad de la transición energética especialmente con un sector que como el petróleo y la minería es crucial para las exportaciones, al representar a la fecha el 57 por ciento de las ventas externas y esto va a ser determinante no solo ahora sino hacia adelante en términos de varias variables a nivel local como el precio del dólar”, recalca Mejía.



Con este balance, Henry Amorocho, profesor la Universidad del Rosario, señala que en la medida en que se avance en el Plan de Desarrollo, la incertidumbre irá cediendo.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor de Portafolio