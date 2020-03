Gobierno imparte instrucciones en manejo de orden público por COVID-19

Este miércoles el Ministerio del Interior emitió un decreto en el que imparten instrucciones para organizar la expedición de actos y órdenes en materia de orden público, con ocasión de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, COVID-19.



Allí se señala que "la dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República".

Asimismo, argumenta que "las disposiciones que para el manejo del orden público expidan las autoridades departamentales, distritales y municipales, deberán ser previamente coordinadas y estar en concordancia con las instrucciones dadas por el presidente de la República".



Otro de los asuntos que allí se disponen es que las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República en materia de orden público se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes.



Sin embargo, el decreto no aclara si tumba el simulacro de aislamiento contra el coronavirus, anunciado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se tiene previsto desde el viernes 20 al lunes 23 de marzo. Que se cancelaría en caso de que Claudia no hubiera contado con el permiso del Presidente.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López asegura que esta medida fue consultada/coordinada "por mi personal y directamente ayer con el Presidente".



"#SimulacroVital Bogotá fue consultado/coordinado por mi personal y directamente ayer con el Presidente. Hoy recibiremos aportes al decreto. Mañana se expedirá y regirá obligatorio. Este no es momento de competencias y vanidades infantiles sino de cuidarnos".



Además, 19 departamentos han dispuesto de decretos para sancionar el toque de queda nocturno en sus regiones con el propósito de frenar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.