Casi medio billón de pesos se invertirá en el sector turismo este año

A través del Plan Sectorial del Turismo, el Gobierno plantea una hoja de ruta con el fin de atender los territorios ‘olvidados’. De esta manera, según Arturo Bravo, viceministro de Turismo, la meta optimista será llegar a 12 millones de turistas para mejorar la economía regional.



¿Cuál es el plan?

​

Hemos partido de la riqueza que el país tiene para ofrecer al mundo, ventaja que le da un nivel de competitividad único en la región. Por tal motivo, en el Plan Sectorial de Turismo hay una visión de un turismo regenerativo y sostenible como una política de Estado promoviendo el turismo ecológico, cultural y étnico.



Hoy muchos pueblos han encontrado en el turismo una oportunidad de desarrollo económico. De esta manera, trabajamos con ellos de la mano en línea con lo que dicta el Plan, en ejes de gobernanza, desarrollo de capacidades productivas, conocimiento, en estrategias de encadenamiento y desarrollo empresarial, desarrollo de experiencias y actividades relacionadas a esos productos que son nuestra bandera.



¿Cómo han avanzado?

​

Estamos avanzando en la política de turismo indígena, que han sido pueblos tradicionalmente marginados dándoles voz para las decisiones. También estamos buscando hacer un turismo bajo la cultura de paz en esos territorios que aún hay conflicto.



¿Qué logros han tenido?

​

En el turismo cultural hemos priorizado algunos de los ejes que tiene la política de este tipo de turismo, es decir, destacar el patrimonio histórico que tiene el país como son las principales ferias y fiestas, trabajamos con los 18 pueblos patrimonio, desarrollando las industrias creativas, potencializar la gastronomía, como con el proyecto ‘Colombia a la mesa’ y convertirlas en un producto turístico.



También tenemos una política de turismo sostenible, es muy importante. Debemos cambiar ciertos comportamientos que hacen los turistas y de la industria.



¿Hay una meta de cuánto ayudará este plan a la economía regional?

​

Nuestra primera meta es incrementar el número de visitantes y tenemos un gran potencial para ello. En 2022 cerramos con 4,6 millones de turistas, nuestro horizonte es cerrar con 7,5 millones y en un escenario ideal con 12 millones. Nuestra meta también es crear 300.000 nuevos empleos a 2026. Generar en esos territorios 9.500 unidades productivas y generar 250 proyectos de turismo comunitario. Hay 300 municipios con vocación turística y queremos llegar a fortalecerlos todos. Así mismo, estamos enfocando los recursos en esas regiones cuyo desarrollo turístico no había tenido un apoyo del Gobierno.



Arturo Bravo, viceministro de Turismo

¿En dónde?

​

En el Plan incluimos aspectos de rasgo diferencial en municipios PDET que son 170 y de los cuales 80 tienen vocación turística como lo son en el Meta, Guaviare, el Pacífico nariñense, Caquetá, entre otros. Allí destinamos una base inicial de $8.200 millones para el desarrollo de los ‘Destinos turísticos de paz’, donde no queremos ni revictimizar a las víctimas y crear imaginarios en torno a la guerra.



¿Cuántos son los recursos?

​

Para este año son $490.000 millones para el desarrollo del turismo, es histórico. A 31 de mayo hemos aprobado 100 proyectos por $209.000 millones. Esperamos tener resultado pronto con los recursos disponibles que tenemos.



¿Cómo apoyarán a los emprendedores?

​

En el caso de hoteles, vamos a tener dos líneas de crédito que estamos estructurando con el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, para San Andrés por la coyuntura que está atravesando serán $15.000 millones. La otra es para otras regiones del país es que por un monto entre $15.000 y $20.000 millones. Esto será probablemente a través de Bancóldex.



Hay otros recursos por ejemplo para la crisis en Pasto, que fueron por montos similares.



La meta de 12 millones de turistas para reemplazar las divisas ¿se logrará?

​

La transición energética que se está proponiendo es una estrategia de todo el Gobierno. Nosotros solo construimos una parte donde reemplazamos una parte de las divisas. Tenemos un horizonte conservador, pero si se logra cambiar condiciones de seguridad y del logro de la paz total, probablemente llegaremos a los 12 millones de turistas.



Nuestro modelo no es con base a la competitividad, sino al desarrollo de las capacidades donde ponemos a las personas en el centro del desarrollo.



¿Más turistas no podrían contaminar más?

​

Es una gran problemática que pasa en casi todo el mundo. Ya tenemos una agenda con Minambiente, por ejemplo con la campaña ‘Colombia Limpia’ donde hacemos jornadas de sensibilización a los viajeros. Serán nuestro aliado.



¿Cómo se prepara el país para no depender del transporte aéreo?

​

La salida de las dos aerolíneas sí tuvo una afectación importante, sin embargo, en reuniones con la Aerocivil nos dice que se ha recuperado el 70% de las rutas que estaban dirigidas al mercado interno.



Creemos que necesariamente la salida de estos jugadores no significó una reducción drástica. Hay nuevas ofertas de las demás aerolíneas y se han incorporado a empleados de Viva en otras aerolíneas, además llegará JetSmart.



La idea es que podamos mejorar la conectividad aérea, terrestre y fluvial con el fin de que siga creciendo.



