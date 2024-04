‘Gobierno iría tras los recursos parafiscales de los cafeteros’

La tensión en el sector cafetero se viene aumentando por cuenta del anuncio de la Asamblea Nacional Cafetera, convocada por el Gobierno, que se llevará a cabo hoy y mañana en Bogotá, y en la cual busca presentar los planes de acción en frentes como reforma agraria cafetera, comercialización, programas de fertilización, agroindustrialización y diversificación de mercados.



Sin embargo, al tiempo que se hizo el anuncio se empezó a rumorar sobre las intenciones del Gobierno de crear una agremiación paralela a la actual, por cuenta de que a la Asamblea solo fueron invitadas las cooperativas y asociaciones, pero no a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).



Ahora bien, en consulta con diferentes expertos sobre la situación cafetera, se estimó que aunque no es imposible que el Gobierno busque crear un gremio paralelo, el mensaje se traduce como un intento del presidente Gustavo Petro de debilitar política y gremialmente a la Federación.



De acuerdo con Andrés Valencia, exministro de la cartera de Agricultura, la no bienvenida de la Federación en el evento cafetero del Gobierno, es una muestra de poder sobre el gremio, donde la diferencia radica en que la FNC convocaría de manera natural y orgánica.



“En el caso de esta Asamblea está que la Federación no le paga a los caficultores para que vayan a sus eventos, como si es el caso de lo que esta haciendo el Gobierno. Cosa que me parece gravísima y le quita legitimidad a la convocatoria”, dijo.



El exministro fue enfático en que crear una agremiación paralela si es posible, ejemplificando así el caso de Fedegán cuando el gobierno de Juan Manuel Santos creó un gremio paralelo, que en su opinión no funcionó y trajo problemas como la aftosa al sector.



“Lo que se puede decir es que la Federación tiene la administración de los recursos parafiscales hasta el 2026. Si se la quiere entregar a otro, ese otro tiene que ser un gremio representativo. Y en este momento no hay ninguno y no creo que vaya a haber alguno en el futuro”, indicó.



Otro de los puntos que tocó Valencia es que en este tipo de eventos se quieren “inventar la rueda”, por ejemplo con el tema de la industrialización, el valor agregado y la diversificación de los mercados.



“Todo eso ya existe. Para que el productor o la economía popular lo hagan necesita de recursos, experiencia y conocimiento. Eso toma tiempo”, manifestó.



Adicionó que a pesar de las intenciones del Gobierno, los productores van con otra expectativa, que puede estar inclinada a que se den recursos en modo de transferencia monetaria, pero “no para pagarle al Banco Agrario”.



“Querrán forzar que el recurso que hay en el Fondo se los entreguen en forma de una transferencia monetaria por carga de café a cada productor. Y ese Fondo no está diseñado para eso, tampoco le alcanzarían los recursos. La distribución de los dineros la tendría que hacer La FNC (por que así lo dice la ley) cosa que no le gustará al Gobierno”, argumentó.



Así mismo, el exministro Juan Camilo Restrepo advirtió que por ley y reglamento la política cafetera debe manejarse “concertadamente” entre la Federación, que representa a las 540.000 familias cultivadoras y el Gobierno.



Por esto, asegura que “el Gobierno Petro busca con esta asamblea deslegitimar a la Federación, convocando afanosamente otras supuestas bases cafeteras a la asamblea prevista”.

Ahora bien, el exjefe de la cartera, también detalló que el Ministerio de Agricultura recibió un presupuesto holgado para este año con el fin de apoyar el sector, pero “no para financiar actividades políticas con finalidades antigremiales”.



Sumado a esto explicó que mientras el Presidente le pide austeridad al gerente general de la Federación, Germán Bahamón, “a razón de $400.000 por asistente a cada manifestación, lo único qué habrá será la democracia del derroche”.



Restrepo agregó que se debe tener en cuenta la parafiscalidad cafetera que se maneja a través del Fondo Nacional del Café, que “son recursos públicos pero no son fondos oficiales”, que se nutren de la contribución obligatoria que deben pagar los cafeteros por cada carga de café exportado.



Una fuente cafetera cercana a este medio aseguró que en torno a la Asamblea ha habido mucho hermetismo, pues hoy se desconoce la agenda del evento.



“Nadie conoce cuál es el minuto a minuto, por lo menos nosotros no. También hay mucho ruido con el tema de que se están dando subsidios o plata a los que van a participar”, dijo.



Explicó que se debe tener en cuenta que además de la Asamblea, en el Comité Nacional y el Comité del Fondo de Estabilización de Precios, la participación en votos de los ministerios de Agricultura y de Hacienda, donde sus jefes son integrantes, son importantes para las decisiones que se tomen en torno al café.



“Hay mucha expectativa de lo que vaya a salir de ahí y cómo eso puede influir en las decisiones que se tomen en los comités nacionales”, reiteró.



En materia del “desplante” a los cafeteros de la Federación, indicó que se puede ver como un ataque o confrontación con la FNC, pues estaría la intención de que el Gobierno “cambie la parafiscalía del sector a otro gremio lo cual sería desastroso para el país”



Portafolio consultó al Minagricultura sobre los “planes” de crear un gremio paralelo a la Federación, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La carta de una cafetera

Si bien el panorama pinta oscuro para los actores del sector, algunos de los cafeteros de base sienten incertidumbre por la Asamblea del Gobierno.



Según Ana María Folleco, cafetera del Valle del Cauca, le envío una carta al presidente Petro indicando todos los motivos por los cuales hoy en día se debe respetar la institucionalidad de la Federación.



Entre ellos, detalló que el Presidente podría avanzar sobre una institución que está creada (la FNC), que funciona, que tiene subes y bajas por el mismo tema del negocio, “pero que es una herramienta que puede utilizar para movilizar los recursos que quiere del sector agropecuario”. Agregó que no se entiende la finalidad de dividir a las partes cafeteras.



(Vea: El panorama económico que enfrenta la agricultura cafetera en Colombia).



