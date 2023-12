El plan del Gobierno colombiano para producir vacunas en el territorio nacional

El Gobierno Nacional anunció la ruta que seguirá Colombia para producir y comercializar sus propias vacunas para seres humanos. Esto será posible, según comentó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, gracias a una alianza entre el Instituto Nacional de Salud (INS) y el laboratorio farmacéutico Vecol para no depender de tecnologías internacionales.



“Si se producen las vacunas en Colombia no se dependerá de las tecnologías mundiales ni será necesario estar sometidos a los precios altos de los biológicos”, afirmó el Minsalud Jaramillo.

El jefe de la cartera sanitaria explicó que la razón de este trabajo entre el INS y Vecol es que “no estamos exentos de que vuelvan nuevamente las pandemias y tenemos que prepararnos para eso. No queremos depender de la tecnología mundial y no estar siempre a la espera de si podemos conseguir las vacunas que necesitamos para las pandemias que se presenten en el futuro”.

Jaramillo enfatizó en que el Gobierno quiere trabajar desde la atención primaria en salud, "con el objetivo de volver a la senda de la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención primaria”.

En la alianza entre el INS y Vecol también hace presencia la empresa coreana SK Bioscience, con la que "se buscará fortalecer las capacidades nacionales en la producción y comercialización de vacunas, para que el país avance hacia la soberanía sanitaria".

Colombia se fortalece en la producción de vacunas

Desde el pasado 10 de junio de 2023, el presidente Gustavo Petro dio instrucciones al Ministerio de Salud para articular la producción de vacunas para seres humanos con la empresa Vecol.

“Creo que debemos potenciar y articular la producción de vacunas con la empresa Vecol. Esa es una de las paradojas del neoliberalismo, que hemos derrotado. El Instituto Nacional de Salud hace vacunas para seres humanos y Vecol para animales. Cerraron la producción de vacunas para seres humanos y dejaron la producción de vacunas para animales. Ahora se trata de hacer ambas cosas, pero comenzar una producción de vacunas en Colombia hechas por el Estado, a través de Vecol”, indicó el presidente Petro.

Los avances en el plan que tiene el país en este aspecto se dieron a conocer este lunes 18 de diciembre, mismo día cuando se oficializó la constitución de BogotáBio, la fábrica de vacunas que tendrá Bogotá.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto con el ejecutivo de Sinovac Cortesía

Se trata de una sociedad de economía mixta entre la capital y el laboratorio Sinovac, para el autoabastecimiento de vacunas.

La inversión del distrito fue por $450.000 millones y se destinarán a infraestructura, equipamiento y etapa preoperativa, mientras que la empresa china aportará $374.000 millones entre 2024 y 2033.

En BogotáBio se podrán desarrollar vacunas de covid-19, hepatitis A, polio y varicela.

PORTAFOLIO