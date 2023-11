Reformular fondos, el plan del Gobierno para cafeteros

En el marco del Congreso Cafetero que empezó este miércoles y que va hasta el próximo viernes, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, explicó los planes del Gobierno sobre con respecto al cambio que quieren hacer a los fondos que administra actualmente la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).



De acuerdo con el jefe de la cartera, en la actualidad el Fondo Nacional del Café se encuentra mal financiado y, aunque no culpa a los cafeteros, destaca que de los seis centavos de dólar que los cafeteros ahorran, medio de este total va para el Fondo de Estabilización de Precios del Café.



En ese sentido, Bonilla destaca que con las bonanzas cafeteras que se han dado en el país, “nunca” se tuvo en cuenta que con un “estornudo” de Brasil, el precio subiera, por lo que se debía financiar mejor dicho fondo.



“Nunca se hizo la previsión, eso es algo que hay que reformular. Pero ya no es hacia el pasado, sino hacia adelante. Hay que reformular cómo está la composición y la organización del Fondo de Estabilización de Precios del Café”, declaró.

Según las estimaciones dadas por el ministro, el Fondo Nacional de Café hoy tiene $330.000 millones, de los cuales “buena parte” viene del Gobierno, dado que son al menos $200.000 millones.



Así, el interrogante para el sector es cómo se formulará la financiación a los cafeteros en el futuro, hecho que hace parte de la agenda de Colombia.



Si bien entre los planes del Gobierno está hacer un cambio en la manera en la que se están financiando los fondos, también, Bonilla aseguró que el café colombiano debería volver a formar parte de la política macroeconómica del país.

“Antes lo que sucediera con el grano determinaba lo que pasaba en la economía colombiana. Pero siempre se dependió de lo que pasaba en Brasil y hoy se sigue dependiendo de lo que pase en Brasil”, explicó.



Para el corto plazo, se plantea trabajar con el piloto del proyecto ‘Crece’, de manera que se induzcan los ajustes necesarios, planteados desde el punto de vista técnico para que se adelante un proceso que actualmente está andado, pues la Federación ya hace parte de este programa.



“Con el 'Crece' podemos mirar cómo se comportan los costos de producción. Sabiendo además que el piloto nos dice que hay diferencias entre el área cafetera del viejo Caldas, la vieja zona cafetera, en Quindío, Caldas, Risaralda y las nuevas zonas cafeteras en Huila y Nariño. Y también que es más costoso producir en el viejo Eje Cafetero”, añadió.

Es así que la hoja de ruta del Gobierno se basa en utilizar a corto plazo este programa, construyendo un instrumento que sea para la Federación, y también para aterrizar el impacto de las bonanzas.



“Ese instrumento significa que lo va a ejecutar la Federación, acompañado de equipos técnicos, de los ministerios de Agricultura, etc. Ya están formulados algunos procesos de ajuste, pero ¿por qué no sirven? Porque no tenemos los datos. Van a empezar mirando hacia adelante”, dijo.



Hacia adelante, Ricardo Bonilla aseguró que se tiene una transferencia de los precios nacionales con los internacionales, costo que ya está identificado en el estudio del ‘Crece’, por lo que “estamos en el momento de decidir cuándo se pone en marcha el sistema de estabilización de precios del café, hasta dónde alcanza y por dónde lo hacemos”.

Bonilla manifestó que se deberá proceder en dos frentes. En un primer lugar, destaca el cómo avanzar y qué hacer ahora. En segundo lugar menciona la reformulación de los fondos, pues, que de acuerdo con lo dicho, esos $330.000 millones no van a dar ritmo.



Por otra parte, aseguró que la Federación Nacional de Cafeteros deberá dar la información clara sobre lo que está haciendo para llenar los vacíos en esta materia en el pasado, “con los que cargan los cafeteros y el gremio”.



“Eso ya se debería estar cerrando, se debe estar marchitando. Por eso desde ya debemos prever hasta dónde llega, porque esa información todavía es incierta”, recalcó el ministro.

Finalmente, elogió los planes y procesos que está llevando la Federación en materia de austeridad. Según la cabeza del Minhacienda, “esos son procesos que nos parecen ajustados y atinados”, por la situación actual de la caficultura.



“No tiene sentido que la Federación tenga sedes en Nueva York y en otros lados con activos que perfectamente pueden no servir. Hay un proceso en el cual hay que ajustarlo, adelgazarlo y hay que utilizar los recursos de los cafeteros”, concluyó Bonilla.

Los ejes del agro

Durante el evento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que para la agricultura la meta es incrementar las dos millones de hectáreas que tienen actualmente los cafeteros. También, fortalecer el sector agricultor, señalando que Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales un poco más de 40 millones son de uso económico, pero siete se está dedicando a la agricultura.



“Hoy siete millones de hectáreas nos están garantizando, en buena parte, el abastecimiento agrícola y también nos están permitiendo tener nuevos recursos de exportación, pero se ha ido reduciendo el área sembrada para exportar”, anotó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio