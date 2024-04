Salud en Colombia: ‘ya se dio el cataclismo del sistema y lo produjo Petro’

Aunado a las explicaciones sobre las razones que están llevando a un verdadero colapso del sistema de salud, el exministro, exdirector del Seguro Social y expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, habló con Portafolio sobre los hechos por los que, a su juicio, el futuro del sistema es oscuro e incierto.



¿Qué está pasando?



El propio Gobierno empujó el sistema al colapso. El presidente se salió de sus cabales cuando el Congreso no aprobó su proyecto de ley. Había presionado a la Superintendencia para que tomara decisiones a la carrera sobre las EPS. Pero con esto envió un mensaje muy negativo a todo el sistema.

El Gobierno precipitó esto. Compensar es una de las mejores EPS, sin la menor duda y se vienen otras en cadena. Tengo la impresión de que hay dos o tres de las buenas que también caerán.



Lo grave en esto es que ya no hay a dónde mandar los afiliados, porque en este momento ninguna EPS va a recibir un afiliado. Ya se produjo el cataclismo del sistema y lo produjo el doctor Petro.



¿Qué se puede hacer ante esta crisis?



El pobre afiliado no tiene nada que hacer, sino aguantar el golpe. La crisis la produjo el Gobierno cuando comenzó a frenar los pagos a las EPS. Aunque es un problema viejo, no es ni siquiera este Gobierno. Pero los anteriores mandatos siempre lo resolvían de una u otra forma. Intervinieron muchas EPS, pero podían pasar la población a otras que los recibieron, entre esas Compensar y Sanitas.



Esto puede terminar siendo lo que predijo el propio Presidente, una caída de la baraja de naipes. La situación financiera de todas las EPS, excepto una o dos que se salvan; es terrible. Las pérdidas que ellas calculan para este año son el doble de lo que perdieron en los dos años anteriores. El Gobierno les quitó el oxígeno para producir esto que ya lo logró y que va a ser muy duro para el país.

¿Se requeriría de una emergencia económica?

​

De pronto plata sí hay, por lo menos para asumir los pagos que se deben. La tuvieron los anteriores gobiernos. El de Duque hizo lo que llamaba la Ley de Punto Final y le inyectó $6 billones al sistema. Y los otros hicieron lo mismo. Esto no es un problema de una emergencia económica. La plata hay que buscarla y está en el Presupuesto, solo que este Gobierno no la ha querido emplear. Este es un mandato que destruye, no que construye.



¿Cuáles serían las intenciones? ¿La reforma?

​

Él ya dijo que la iba a imponer a las malas. Estas reformas que son un tema tan complejo y tan sensible para 50 millones de colombianos, que no se imponen a las malas, ni a la carrera, ni improvisadamente.

El Gobierno no tiene la fórmula. La única fórmula que tiene es la de destruir lo que hay. Montar ese sistema que pensaban con la reforma a la salud era una cosa absurda. Afortunadamente se cayó.



No hay fórmulas y si las hubiera el Gobierno no las quiere aplicar. Estamos ante una situación dramática con lo que pasó la semana pasada, más lo de Compensar. Esta semana puede seguir. Estamos ante una situación dramática.

¿Cuál es el futuro?

​

Negro. El futuro del sector salud es negro. Ya el Gobierno hizo su tarea de destruir, echar para atrás va a ser muy difícil. El Gobierno no es capaz de administrar. Petro no lo hizo con Capital Salud cuando fue alcalde, mucho menos va administrar estas dos EPS que acaba de intervenir, que tienen 25 millones de afiliados. El futuro es negro para los pacientes, el sistema y para todos.



Diana K. Rodríguez T.

Periodista de Portafolio