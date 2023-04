¿El Gobierno vulneraría privacidad digital con artículo en el PND?

Luego de conocerse el texto aprobado en primer debate del plan de desarrollo (PND), se ha levantado una polémica entorno al Artículo 125, el cual apunta que se le darían facultades a la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) para pedir información “amplia, exacta, veraz y oportuna” a plataformas como WhatsApp.



Según el articulado, que también toca a los proveedores de redes, servicios de comunicaciones y de televisión abierta, y a las plataformas de servicio de video bajo demanda, “aquellos que no proporcionen la información podrán ser sujetos de imposición de multas diarias”. Ahora bien, las criticas se han centrando en que esta propuesta podría dar pie a que se acceda a información reservada como es el caso de los mensajes.



Samir Estefan, experto en tecnología, afirmó que este artículo “es un mico digital”. “Tal y como está escrito, y sin la necesidad de una orden judicial asociada a una investigación específica, el Gobierno quiere darle carta blanca a la CRC para que solicite no sólo la información de tráfico de los usuarios de cualquier aplicación que intercambie datos entre usuarios, sino información específica de los contenidos de dicho tráfico socavando la privacidad de los usuarios sin que, ni siquiera, sean notificados de que su información ha sido entregada”, señaló Estefan.



Frente a las multas, Estefan comentó que en muchos casos dicha información no es posible ser entregada por parte de los dueños de las plataformas, “por los modelos de encripción extremo a extremo que tienen, lo que los haría acreedores de multas millonarias. Un desastre emanado del analfabetismo digital de nuestros líderes”, agregó.



A través de Twitter, el senador de Cambio Radical David Luna advirtió en días pasados que dicho articulado “viola gravemente la privacidad de los colombianos y la ley 1581 de 2012, que ordena proteger los datos de los ciudadanos”. “A apps como Facebook, IG y WhatsApp entre otras, les obligaría a entregar información de contenido, mensajes e información de los usuarios, violando sus normativas y la privacidad de los ciudadanos (alrededor 42 millones de usurarios en Colombia) que hacen uso de ellas”, dijo el senador.

¿Qué dice la CRC?

De acuerdo con el director ejecutivo de la CRC, Nicolás Silva, en “ningún caso la Comisión busca meterse con información privada. Es algo que respetamos”.



“Nuestro trabajo en la Comisión se orienta en que los colombianos puedan tener cada vez mejores servicios de telecomunicaciones, televisión, radio y postales. Para eso realizamos estudios técnicos dentro del ejercicio de esa labor y necesitamos disponer de información. Desde el año 2009 desde que se aprobó la ley 1341, nosotros tenemos la competencia que está propuesta hoy en el Plan de Desarrollo para los operadores de telecomunicaciones con el único fin de recolectar información agregada de ellos (...) Las plataformas han cobrado una gran relevancia entre los colombianos y por esa razón queremos conocer en términos generales cómo están prestando sus servicios las compañías”, explicó Silva a Portafolio.



En cuanto al trato de la información, Silva precisó que en el caso de los operadores de telecomunicaciones, la CRC solicita a las empresas datos agregados en materia de usuarios o suscriptores, ingresos, planes, condiciones de contratación y tráficos (cuántas llamadas se hacen, cuántos mensajes se envían y cuántos GB se consumen a través de estos servicios), entre otros, “lo cual permite contar con insumos para la toma de decisiones en relación con los servicios y mercados regulados por la CRC”, resaltó el director ejecutivo.



Nuevo estudio

Un estudio reciente de la CRC, enfocado en el comportamiento de los servicios OTT (aquellos que permiten la transmisión de contenidos como audio, video y texto a través de internet) enmarcó que entre las aplicaciones en línea disponibles para el intercambio de mensajes y llamadas, WhatsApp es “la más utilizada tanto para llamadas o videollamadas como para el envío de mensajes instantáneos por parte de los colombianos”.



Asimismo, otras apps utilizadas para el envío de mensajes son Facebook Messenger, utilizada en su mayoría por personas menores de 46 años y el chat de Instagram por menores de 36 años, así como Snapchat y Discord por menores de 26 años.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio