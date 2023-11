La advertencia del Gobierno sobre el Plan Nacional de Desarrollo: no lo podría cumplir

En medio del debate que se ha generado en el país, por la petición de la Procuraduría de declarar inexequibles 41 artículos del Plan Nacional de Desarrollo, este jueves 23 de noviembre se conocieron declaraciones de funcionarios del Gobierno que admiten que no se podrán cumplir las metas de este documento.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, dijo durante la presentación de los cambios del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, que se realizó esta semana en Bogotá, que el país debe empezar a ser sincero con la forma en la evalúa los planes de desarrollo.

Jorge Iván González, director general del DNP.

“¿Vamos a seguir evaluando los planes de desarrollo como se han evaluado todos los planes de desarrollo, que todos se cumplen? Nos decimos una mentira colectiva siempre, los Conpes se cumplen, los planes de desarrollo se cumplen y por qué este país está tan mal”, planteó este funcionario.

González Borrero agregó que el país necesita una transformación estructural que tomará tiempo y para ello se debe empezar por cambiar la forma en la que se evalúan el cumplimiento de sus objetivos.

“Yo lo que he dicho es que este Plan de Desarrollo no se puede cumplir y no se puede cumplir porque no tenemos una institucionalidad que ordene el territorio alrededor del agua. El primer punto del Plan de Desarrollo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, ¿lo vamos a cumplir? ¿Somos capaces de hacer una ley alternativa al POT? No hemos sido capaces de que se aprueben los recursos para todas las PTAR”, explicó.

Para sustentar mejor su punto de vista, dijo que “nos decimos muchas mentiras. 500 mil estudiantes (preparados), si en tres meses no lo hemos cumplido, pues el Sena informa los cursos cortos como si fueran personas, entonces vamos a cumplir los 500 mil, eso no ha pasado en todos los planes de desarrollo”.

El jefe encargado de la entidad que marca la hoja de ruta y los planes que se deben seguir para alcanzar los objetivos que se plantea cada gobierno, dijo que actualmente hay que enfocarse en tres puntos clave como la seguridad humana, convergencia regional y transición energética, pero con horizontes aterrizados.

“Yo estoy absolutamente convencido que la propuesta del Plan de Desarrollo implica una transformación tan estructural de este país, que obviamente no la vamos a cumplir, pero eso no quiere decir que no se le pueda dar un mensaje a la gente y es que aquí hay unos problemas estructurales que se pueden solucionar”, concluyó el Director del DNP.

Cabe recordar que, recientemente, la procuradora Margarita Cabello se fue lanza en ristre contra el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, frente al cual sostuvo que tiene varias violaciones a los artículos de la Constitución que deben ser eliminados.



Cabello Blanco pidió declarar inconstitucionales 41 de los 372 artículos que componen la norma, entre los que se encuentran el 28, que trata sobre las regiones autonómicas, y el 101, que regula las asociaciones de iniciativa público popular.

