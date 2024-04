Gobierno perdió el ‘pulso’ de la reforma de la salud

En medio de la tensión política por el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno ordenó la segunda intervención de la semana, a la Nueva EPS, cuando el día inmediatamente anterior tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Sanitas.



(Vea: 'Lo que sería transición ahora será de golpe': Petro, tras caída de reforma a la salud).



Si bien la medida estaría afectando a la EPS más grande del país, pues cuenta con más de 10 millones de afiliados, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, manifestó que esto se realiza en consonancia con la decisión que se tomo el martes con la EPS Sanitas, “para que los recursos lleguen a donde deben llegar”.



“Estas EPS son ejemplos del incumplimiento financiero. El aumento dramático de las PQRSD, se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud”, apuntó Leal.



Al igual que lo que ocurrió con la EPS Sanitas, el superintendente anunció que para la Nueva EPS también se ordenó una medida de intervención especial forzosa administrativa, donde el interventor encargado de la segunda entidad será Jesús Alberto Rincón Ramírez.



Sin embargo, detalló que se sumó una herramienta a las intervenciones pues se creó una Junta Asesora que está conformada por los cinco principales acreedores de cada de las EPS y está reglamentada por el Estatuto Orgánico Financiero.



De la misma forma, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Leon, detalló que el giro de recursos se mantendrá como se está hasta el momento en el sistema.



Mientras que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reiteró el mensaje de tranquilidad para los afiliados, pero agregó que estas medidas no son de liquidación, sino preventivas.



“Ustedes (EPS) tienen un know how importante. El 75% de su red, de su integración vertical es una infraestructura privada, en detrimento de la infraestructura pública, todo se ha montado sobre la base de acabar la infraestructura pública”, aseguró.



A su turno, el presidente Gustavo Petro, por medio de sus redes sociales se refirió a las decisiones tomadas sobre las Entidades Promotoras de Salud, indicando que para las EPS intervenidas no habrá un solo interventor, sino una junta asesora, como anunció Leal.



Incluso, en las propuestas, el jefe de Estado invitó a los alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud.



(Vea: Reacciones a la caída del proyecto de reforma a la salud en el Senado).



Sede de la Nueva EPS El Tiempo



Añadió que todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta hoy, aunque el “Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema”.

​

Las opiniones respecto a las medidas implementadas no se hicieron esperar, pues el exministro de la cartera, Alejandro Gaviria, sostuvo que “usualmente” antes de una intervención se ordena un plan de mejoramiento.



“Después, si no funciona, viene una medida de vigilancia especial, y solo si esta última medida no corrige los problemas identificados, se procede con una intervención”, indicó.



Gaviria aseveró respecto a la situación de Sanitas que las decisiones se están tomando de afán, a pesar de que “EPS no intervenidas tienen peores indicadores financieros y de salud. Estamos ante una medida arbitraria, una retaliación que pone en riesgo la vida de mucha gente”.



Así mismo, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio Cesar Triana, argumentó que la intervención de la Nueva EPS era la estrategia del Gobierno para que las medidas tomadas contra la Sanitas “se vean menos arbitrarias y, por supuesto, para tener el control de la junta directiva de la Nueva EPS”.



De acuerdo con Jesús Albrey González, presidente Colegio de Abogados en Derecho Médico, ahora como consecuencia del inminente hundimiento de la reforma hay preocupación en torno a que se utilice el aparato estatal de la Superintendencia Nacional de Salud como agente de inspección, vigilancia y control y se abuse de esa figura.



“El riesgo es que se tome posesión de las EPS que no son administradas por el Estado y se use la Superintendecia para que precisamente hagan parte de las que administre el Estado”, dijo.

Las razones del archivo de la reforma en el Senado

Momentos previos a la votación de la ponencia de archivamiento de la reforma de la salud. EFE

Mientras el Gobierno, por medio de la Supersalud, anunciaba la intervención de la Nueva EPS, en la Comisión Séptima del Senado se votó por archivar la reforma de la salud que planteó en Gobierno de Gustavo Petro.



Con 9 votos a favor y 5 negativos, se tomó la decisión en debate que el articulado propuesto por el equipo del presidente no va más.



La protagonista del día fue la senadora Norma Hurtado, del partido de la ‘U’, quien insistió que el Minhacienda, como en todo el proceso legislativo “brilló por su ausencia”, haciendo referencia al aval fiscal del texto.



Así mismo, en medio del debate, la congresista argumentó que indudablemente hay una población vulnerada que en los 30 años de la evolución de la Ley 100 no logró ingresar al sistema de salud, pero que “en todo el 2023, estuvimos esperando los estudios y cálculos de la UPC y nunca llegaron. No es culpa de los 9 firmantes en contra de esta reforma y no nos hace responsables absolutos de lo que pasa en el sistema”



Inmediatamente después del anunció, el senador por el Centro Democrático, Carlos Manuel Meisel, se expresó directamente al ministro de Salud asegurándole que la reforma tuvo suficientes audiencias públicas, socialización y debates para poder respaldar la decisión que se tomó en la mayoría de la Comisión.



“En mi humilde opinión, cualquier proyecto que venga en el futuro, bienvenido sea, pero que el Gobierno tenga la voluntad de no imponer por encima de las voces de consenso”, dijo.



(Vea: Se hundió la reforma de la salud en el Senado).



Diana K. Rodríguez T.

Periodista Portafolio