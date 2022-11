Tributaria y Presupuesto, primeros logros de Petro en su presidencia

La administración de Gustavo Petro cumple 100 días en el poder, y desde el 8 de octubre el gobierno actual no solo ha impulsado varias medidas cruciales para su programa económico, sino que también se ha visto inmerso en una coyuntura económica compleja.



(Vea: Presupuesto General de la Nación: así distribuirán los $405,6 billones).

Con una inflación galopante y una economía que lentamente va mostrando señales de desaceleración, el primer mandatario y su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se embarcaron en la tarea de aprobar una reforma tributaria de alrededor de $20 billones en este periodo, así como aprobar el presupuesto del próximo año.



La tributaria, justamente, fue uno de los temas más claves de los 100 días del gobierno, pues no solo fue radicada el 8 de agosto, como una bienvenida de la nueva política económica con la que el Gobierno espera transitar de un modelo menos apoyado en los minero energéticos a una economía volcada hacia el agro y el medio ambiente, sino que también quedó aprobada en menos de tres meses.



La reforma soporta casi la mitad de su recaudo en los impuestos a los hidrocarburos: la no deducibilidad de las regalías y una sobretasa de renta para las empresas petroleras y extractoras de carbón ligada a los precios internacionales que puede llegar al 15% y 10% respectivamente. Además, establece mayores tarifas para las personas naturales de mayores ingresos y elimina una serie de tratamientos especiales de diferentes sectores.



(Vea: 'Es una victoria del Gobierno': Ocampo tras aprobación del Presupuesto).



Y aunque el proyecto salió triunfante del Legislativo, recibió fuertes críticas de gremios tanto minero energéticos como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que criticó ampliamente el peso sobre el empresariado que pone el proyecto, y alertó sobre su impacto en el crecimiento y el empleo.



Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, aseguró que "el elemento más importante en estos primeros 100 días en materia de gobierno es la reforma tributaria, esta aumenta los ingresos del gobierno nacional en cerca de 1 punto del PIB y en la medida que el gobierno decida destinar este recaudo adicional a pagar la deuda mejorará la posición fiscal neta”.



El otro gran logro económico del gobierno ante el Congreso vino por el lado del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, pues no solo logró su aprobación en el Legislativo rápidamente, con menos de un día en cada debate, sino que también logró concretar recursos adicionales en relación con el proyecto original.



(Vea: Tributaria: acordaron texto definitivo y se votaría el 15 de noviembre).



Si bien el proyecto que había dejado el gobierno pasado perseguía un monto de $391,4 billones, Hacienda logró una adición de $14,19 billones, para un total de recursos por $405,6 billones. Este presupuesto resulta clave pues con él se financiarán varios de los principales programas del gobierno para el próximo año.

Reforma tributaria César Melgarejo/ CEET

Retos y gastos

Los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro trajeron consigo, asimismo, un reto importante: la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Las proyecciones del gobierno apuntan a que este año el déficit fiscal sea de 5,6% como porcentaje del PIB, pero el gobierno tuvo que tomar medidas también para evitar que se agravara por cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de combustibles (Fepc).



Cálculos de Ecopetrol establecen que la cuenta por cobrar del fondo para el segundo y el tercer trimestre de 2022 ascendía a $20.4 billones. De allí que el gobierno haya anunciado un aumento de $200 mensuales desde octubre en el precio de la gasolina, y que el presupuesto general del próximo año haya dejado previstos $19,06 billones para esta cuenta en 2023.



(Vea: Tributaria: impuestos que, definitivamente, se cayeron de la reforma).



Por otro lado, y aunque aún no se ha determinado cómo será la distribución del recaudo con la reforma, otro anuncio que hizo el gobierno en las últimas semanas y que marca su hoja de ruta en materia social es el plan de choque contra el hambre, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Para diciembre de 2022 se preve cobijar con una transferencia de $500.000 cerca de 2 millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Esto incluye a 1,2 millones de familias que actualmente son beneficiarias del programa Ingreso Solidario y 340.000 familias más.

Un arranque sujeto a menor PIB

Si bien la economía continúa mostrando cifras positivas en muchos indicadores, uno de los retos que se vislumbra en el panorama para el gobierno es un menor dinamismo económico, que ya da sus primeras señales, con crecimientos más modestos en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) o en sectores como industria y comercio.



(Vea: ¿Déficit y gasto social?: en qué se usaría el recaudo de la tributaria).



Así mismo, otro elemento que empaña los primeros 100 de la administración de Gustavo Petro es la inflación, que escaló en su variación anual desde un nivel de 10,84% en agosto a 12,22% en octubre, el mayor pico que registra desde 1999.

PORTAFOLIO