Los retos para las reformas del Gobierno tras salidas de ministros

El presidente Gustavo Petro, el pasado 27 de febrero, anunció, de forma sorpresiva, la salida de tres ministros: Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura).

Todo esto ocurrió en medio del escenario por las reformas a la salud y laboral que el Gobierno ha estado planteando y que se encuentran en discusión por parte de las instancias del conglomerado político nacional, así como la respuesta de varios miembros del gabinete de Petro frente a la reforma sanitaria.



Bajo este paradigma, ¿qué pasará entonces con las reformas?, ¿qué deviene para estas? y ¿cómo va a hacer el Gobierno para seguir adelante con estas luego de la salida de tres funcionarios de su gabinete ministerial?



Jhon Jairo Bustos Espinosa, socio de Insignares y Bustos Asociados, manifestó a Portafolio que el Gobierno dejó clara una postura “firme” frente al devenir de las reestructuraciones planteadas.



“El gran reto de los nuevos ministros es validar ese mensaje del presidente Gustavo Petro al consenso; aún cuando los ministros salientes, precisamente, dieron un paso al costado por dichos motivos; un impacto importante que va a verse reflejado en el Congreso y en el trámite de aprobación de estas reformas, porque seguramente el Congreso, con todos estos cambios y con todo este impacto mediático de la salida de los ministros, va a analizar con mucho más cuidado y seguramente va a estudiar muy bien la aprobación de estas reformas”.



Pesimismo vs. optimismo



Este nuevo panorama, ya con tres ministros salientes, puede desencadenar en varios escenarios frente a la continuidad en la aprobación de las reformas, pues ses posible tener una postura positiva o negativa en relación a las formas en las cuales el Gobierno tomó esta decisión y sus posibles efectos colaterales.



Alexander Rojas, profesor de los cursos de Historia Global y Estudios Comparados de las Américas, en el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad El Bosque, le explicó a Portafolio cómo puede ser el proceder de esta situación.



Desde una postura pesimista, el experto asegura que este rumbo de acción puede dejar clara la postura del Gobierno de tener mayor control sobre las reformas de forma unilateral.



“La salida de figuras del centro y estrechamente vinculados con el Santismo (eministro. Alejandro Gaviria) y, por ende, con unas narrativas neoliberales del Estado, puede conducir a una radicalización del gobierno en las visiones de la izquierda: no necesariamente socialistas, pero sí más en términos de un Estado más interventor, regulador, controlador. Este escenario implicaría una pérdida del pluralismo que llevó el actual gobierno al poder en las elecciones del 2022 y a la conformación de un gabinete multipartidista. Su peor resultado sería un Gobierno aislado y con críticos problemas de gobernabilidad ante su radicalización, lo cual en términos de Reformas se traduciría en una potencial parálisis gubernamental: un gobierno solitario con un Legislativo en pugna o minoritario”, explicó Rojas.



Por otro lado, el escenario optimista que el profesor menciona es que, con la salida de Alejandro Gaviria, el gabinete estaría más estabilizado en su discurso y en su rumbo de acción; algo que fue puesto en duda durante lo que va del mandato.



“La salida de Alejandro Gaviria no es señal de crisis de gobierno. El ex ministro es una persona destacada pero no un líder político con capacidad de desestabilizar un gobierno (4to lugar en la consulta interna de Coalición Centro-Esperanza en 2022). Por el contrario, puede ser la oportunidad para re equilibrar el gabinete y buscar nuevos aliados que simpaticen realmente con las reformas estructurales que propone G. Petro. Un cambio temprano y arrancando un año de Reformas puede, por el contrario, brindar la estabilidad, unidad de criterio y un equilibrio multipartidista que garantice la gobernabilidad. En este caso, las reformas podrían ser la oportunidad para fortalecer las alianzas y garantizar su trámite efectivo en el Congreso”.



Para concluir, Rojas también opinó sobre como puede ser la postura del Gobierno frente a la salida de los ministros de Educación, Deporte y Cultura, y lo que eso puede significar para el devenir de las reformas:

“El mensaje es claro: el gobierno necesita estabilidad, unidad de criterio y un equilibrio multipartidista que garantice la gobernabilidad. Esta estrategia de "purga interna" puede ser vista como una necesidad en un despegue de gobierno marcado por una dura agenda legislativa. En este sentido, la discrepancia interna puede ser señal de "debilidad" política del jefe de Gobierno (Presidente), y por ende, puede traducirse hacia afuera en incapacidad política para negociar las reformas en el Congreso”.



