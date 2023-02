Desafíos y riesgos del gobierno Petro, según cinco exMinhacienda

El 2023 pinta como un año complejo, tanto por la desaceleración de las economías a nivel global como por la alta inflación. Sin embargo, a nivel interno la agenda de cambio para varios sectores también genera presiones, según cinco exministros de Hacienda.



Portafolio consultó con Rudolf Hommes (1990-1994), Juan Camilo Restrepo (1998-2000), Juan Carlos Echeverry (2010-2012), Mauricio Cárdenas (2012-2018) y José Manuel Restrepo (2021-2022) sobre cuáles son los principales retos en materia económica que ven para este año para el país y cuáles son los mayores desafíos en la agenda económica del Gobierno.



Entre los temas que plantearon, si bien está la inflación, también se destaca la necesidad de que las tres reformas que se tramitarán este semestre (salud, laboral y pensional) “no terminen en su implementación destruyendo avances que ha tenido Colombia”.



También hablaron de la necesidad de pensar en cómo reemplazar la canasta exportadora y aprovechar el 'reshoring'.

Rudolf Hommes

“Si hablamos de economía, creo que el principal reto es que no vamos a crecer. Vamos a estar estancados con la inflación, pero nadie se está preocupando por el crecimiento. No hay una voz que llame la atención sobre esto, nadie piensa en cómo vamos a crecer, cómo vamos a cambiar la canasta exportadora, cómo aceleramos la producción o bajamos la participación del sector informal en el mercado laboral. Esas son las preguntas que toca hacer. Y en materia de reformas, lo que nos están proponiendo son desastres. Acabar con el sistema de salud, acabar con el sistema de pensiones como está y hacer otro, y aunque no sabemos cómo será esa propuesta, ya es claro que se quiere acabar al sistema. Eso en nada favorece y se está afectando la confianza de los consumidores y de los inversionistas”.

Rudolf Hommes. Archivo particular

Juan Camilo Restrepo

“Para este año veo que la economía tendrá que enfrentar tres grandes desafíos. En primer lugar está la inflación y todo lo que conlleva el incremento en los precios. Otro asunto que puede ser complejo es el hecho de que el programa de gastos que plantea el Gobierno supere las posibilidades fiscales, y finalmente, que las medidas erráticas sobre servicios públicos y transición energética terminen ahuyentando la inversión extranjera. Esos son los tres grandes retos que veo en el panorama para el país. Para mitigar esos riesgos, es obvio lo que se tiene que hacer desde el Gobierno: una mejor gestión pública y menos populismo. Hay que recordar que el Estado no lo puede hacer todo y que hay que dejarle también un espacio al sector privado para que actúe”.

Juan Camilo Restrepo. EL TIEMPO

Juan Carlos Echeverry

“Los principales retos son dejar de meterse en un sector nuevo cada día, afectando la confianza, cambiando las reglas de juego, habilitando como nuevos actores clave a quienes no tienen trayectoria, conocimiento técnico ni músculo financiero. También redefinir prioridades en la agenda de reformas sociales. Si las tres (laboral, salud, pensiones) fueran aprobadas como están planteadas, la estrategia económica puede venirse abajo. Hay que aprovechar la bonanza tributaria para bajar drásticamente el déficit fiscal. El principal negocio para los países alrededor del Mar Caribe y el Golfo de México es el reshoring de empresas americanas regresando de China. Colombia está dejando pasar ese buque sin montarse. Conclusión: cada semana que pasa y cada anuncio nuevo, el malestar crece”.

Juan Carlos Echeverry. Archivo particular

Mauricio Cárdenas

“Paradójicamente hasta hace muy poco se hablaba de una turbulencia global. Hoy los grandes retos los veo internos, asociados a las propias incertidumbres que nos vamos a generar nosotros mismos a través de un proceso muy intenso de reformas. Son reformas que pueden mejorar las cosas. Nadie discute que hay que mejorar la salud o las oportunidades laborales o de tener una pensión, pero esas reformas tendrían que ser las que realmente mejoran el funcionamiento de los sectores y no generan consecuencias negativas. El foco está en la agenda reformista, porque unas malas reformas pueden paralizar la inversión y generar efectos negativos en la economía. El entorno internacional está mejorando; no nos conviene crear vendavales internamente”.

Mauricio Cárdenas Santamaría. EL TIEMPO

José Manuel Restrepo

“Los principales retos que tiene el Gobierno este año en materia económica son, en primer lugar, detener el escenario inflacionario lo más pronto posible, para evitar un mayor impacto en la pobreza. En segundo lugar, a pesar de la desaceleración, hay que evitar que esto se convierta en un escenario de recesión, y menos aún, que tenga un impacto en la generación de empleo. Todo esto se da en medio de dos desafíos: reducir el déficit fiscal y el de cuenta corriente, en un escenario en que el financiamiento es más costoso. Lo otro es cómo lograr que en una ambiciosa agenda económica, con una poca cantidad de tiempo para discutir esas reformas, todas construyan desde los avances que ha tenido el país y no terminen en su implementación destruyendo avances que ha tenido Colombia”.

José Manuel Restrepo. EL TIEMPO

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio