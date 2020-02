Gobierno redujo su proyección de crecimiento para 2020

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio a conocer detalles del documento del plan financiero para el 2020, en los que el Gobierno realizó proyecciones para este año y en el que hace una revisión a lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (que se hace a 10 años cada año) y que serán base para la elaboración del Presupuesto Nacional.



En la presentación, MinHacienda confirmó que el crecimiento de la economía el año pasado estuvo por debajo de las proyecciones.



(Las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo).



Según Carrasquilla, la economía nacional habría crecido en el 2019 un 3,3%; por debajo del 3,6% que tenía el gobierno como meta.



Para este año, el Gobierno confía que la economía colombiana crecería 3,7%, aunque su proyección también se redujo, pues la meta era de 4%.



Por su parte, MinHacienda espera una inflación anual para 2020 de 3,1%.



Así mismo, el año pasado Colombia tuvo un déficit fiscal de 2,5% del PIB y un superávit primario de 0,5%. Para este 2020, el Gobierno proyecta un déficit fiscal para el 2020 de 2,2% del PIB, y un superávit primario de 0,6%.



El ministro Carrasquilla señaló también que se tiene contemplado un rubro de $6,2 billones proveniente de la enajenación de activos, aunque no reveló cuáles serán.



“En privatizaciones hablamos de la misma suma. Son del orden de los $6,2 billones. No puedo anunciar de qué se van a componer, cuando sepamos lo daremos a conocer”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.



En cuanto a los precios del petróleo, el Gobierno estima un barril Brent en US$60,5 para 2020, mientras que en 2019 fue de US$64,2.



Carrasquilla anunció también que habrá un incremento en el monto de las subastas de TES para 2020, que pasará de $23 billones hasta $24,5 billones, esto gracias a condiciones favorables de los mercados.



(“Marco Fiscal da importancia a privados como motor de desarrollo”).



“Tenemos una situación favorable en el mercado colombiano. Tenemos muchas ganas de ampliar dimensiones de la curva de rendimiento y pensamos hacer algunos ajustes a lo largo del año que iremos anunciando. Es un ligero incremento que se da enfatizando en el endeudamiento en pesos, vemos un mercado que tiene mucho apetito por esos instrumentos y queremos hacer un trabajo este año de profundidad en materia de composición de la curva”, dijo el ministro.



‘SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA FISCAL’



Tras la presentación, el ministro de Hacienda señaló que se garantiza el cumplimiento de la regla fiscal y la consolidación de las finanzas públicas del país.



En el 2019, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (GNC) se ubicaron en niveles similares a los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), gracias al crecimiento observado en el recaudo tributario y al buen comportamiento de los ingresos de capital, que estuvieron en línea con lo esperado previamente.



En particular, el ingreso tributario alcanzó la meta de la Dian, impulsado por un notable crecimiento del recaudo del impuesto de renta y por los efectos de las medidas contenidas de la Ley de Financiamiento. Asimismo, los recursos de capital se ubicaron en los niveles estimados en el MFMP.



(MinHacienda no alterará las metas fiscales para 2019 y 2020).



En 2020, se estima que los ingresos totales se incrementen en 0,2pps de PIB frente al año anterior, mientras que los ingresos tributarios se ubicarán en el mismo nivel proyectado en el MFMP, lo cual será posible gracias a la aceleración del crecimiento económico estimado este año y al fortalecimiento institucional de la Dian.



Se prevé que el gasto total se mantendrá en 19% del PIB, profundizando el cambio en su composición en favor de la inversión pública. De esta manera, el gasto en funcionamiento tendrá una leve reducción como porcentaje del PIB frente a 2019, mientras la inversión se incrementará en 0,2pps del PIB.



Para lograr estos resultados, el CONFIS decidió realizar un aplazamiento de partidas presupuestales por $8,5 billones, priorizando el gasto en inversión.



Consistente con este plan fiscal, se contempla una estrategia de financiamiento con deuda interna y externa, como se detalla en el cuadro de Fuentes y Usos 2020.