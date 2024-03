Gobierno propone a Jorge Alberto Morales para ser comisionado Creg

Este martes, se publicó en la página de Presidencia de la República la hoja de vida de Jorge Alberto Morales para que sea experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La postulación del perfil de Morales se da después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al presidente el nombramiento de los expertos en propiedad, después de varios nombramientos en encargo y la vacancia de otros.



Morales presentó una experiencia profesional desde 1976 hasta 2019, dentro de la cual se destaca su paso por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (Ipse), desempeñándose como Jefe de división de transmisión antes de su salida.



Posteriormente fue gerente de proyecto en la Empresa de Energía de Boyacá y después fue contratista en la Secretaría de Desarrollo Económico.



En 2011 fue asesor del despacho del ministro de Minas y Energía durante tres meses, tras lo cual se fue contratista de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a la que volvió después de dos años en los que estuvo como gerente de proyectos en la Empresa de Energía de Bogotá.



Morales es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional, con una especialización en finanzas de la Universidad de los Andes. También cuenta con dos maestrías, una en Economía de la Universidad Javeriana y un master of Science de la Universidad de Mánchester.



Morales sería el segundo experto comisionado nombrado en propiedad por este gobierno, sumándose así a Ómar Prías, director de la entidad. Con este nombre aún no se completaría el quórum requerido para sesionar y tomar decisiones, que se alcanza con otros dos expertos.



La Comisión ha estado sin quórum y con cinco vacantes de los expertos desde hace semanas.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio