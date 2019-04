Gobierno ratifica que no contempla cambiar la edad de pensión

Archivo particular

La ampliación de la cobertura y la equidad serán los pilares fundamentales de la reforma pensional que presentará el gobierno de Iván Duque a finales de este año, aseguró el viceministro de trabajo, Andrés Uribe.



(La edad de jubilación no es lo que más preocupa en el debate pensional en Colombia).

En el congreso de Asofondos, gremio que reúne a los fondos de pensiones y cesantías del país, el funcionario aseguró que definitivamente no se discute cambiar la edad de pensión, como lo piden muchos analistas del país.



Uribe afirmó que la necesaria reforma pensional ya está siendo discutida y socializada con los diferentes actores del país para que al momento de presentarla no se generen grandes debates.



(No aumentar la edad de jubilación, premisa de la reforma pensional).



El funcionario del ministerio de Trabajo explicó que la nueva reforma pensional tendrá como otro de los objetivos que las personas puedan tener un flujo de ingresos fijo en la vejez.