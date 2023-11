Gobierno Nacional dejaría de invertir 1,3% del PIB en Presupuesto del 2023

En medio de la presión por la necesidad de recursos para reactivar la economía, especialmente desde el sector público, teniendo en cuenta que la inversión privada va de capa caída, según los más recientes datos del PIB entregados por el Dane; se conoció que $19 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) no se usarían este año, sino que quedarían para el 2024, por la falta de ejecución.



Así se aprecia en las cuentas del Gobierno frente a los usos y destinaciones del PGN para este año, según las cuales, con corte al 31 de octubre, se han comprometido $64,1 billones de los $83,3 que hay en apropiación vigente, la cual inicialmente era de $74,2 billones, pero recibió más recursos, $9 billones, con la adición realizada a mitad de año.



Con esto queda claro que el uso de la plata que tiene la Casa de Nariño en este momento para los diferentes programas del presidente Gustavo Petro va en apenas en 70,7%, dejando sin asignar $19,2 billones del rubro de inversión, que podría ser usado, por ejemplo, para crear nuevas vías o programas sociales.

Presupuesto General de la Nación iStock

Esto ha generado preocupación dentro de las comisiones económicas del Congreso. Según la representante a la Cámara, Saray Robayo, deja claro que hace falta una mejor planeación de los recursos que va a usar el Gobierno cada año o en los procesos que se están usando para asignarlos, puesto que, indicó, es una cantidad de dinero considerable.



“A un mes de que se acabe el año, tenemos 19,2 billones de pesos que no se han ejecutado. Si bien el presidente sacó un decreto para que los ministerios, en sus carteras, destinen estos recursos para la ejecución, ya esta plata no va a llegar, o sea, va a quedar comprometida, pero no va a quedar en una ejecución, por ende, no va a llegar al alcance real, tangible de los colombianos”, dijo la congresista.



Si se compara el mes de octubre del 2023 con los mismos periodos en años anteriores, se aprecia que la brecha es más grande, puesto que en 2022 era de apenas $10,3 billones; en 2021 eran $11,2; en 2020 $11,6 billones y en 2019 apenas $10,8 billones. La cifra de este año supera por porcentajes que oscilan entre el 65% y el 80%.



“A menos que sean unos ministerios de fácil alcance, como Educación, o entidades como el Departamento para la Prosperidad Social, donde se tiene alcances con los niños más vulnerables, tipo seguridad alimentaria, difícilmente se va a lograr que haya una ejecución que permita gastar ese dinero, que es lo que se necesita”, agregó Robayo.

Presupuesto General de la Nación 2024 César Melgarejo / CEET

Para entender mejor las consecuencias de los recursos de inversión que se quedan sin ejecutar, Portafolio entrevistó a Henry Amorocho, profesor de hacienda pública y tributación de la Universidad del Rosario, quien dejó claro que lo primero que se entiende con estos datos es que el Gobierno no cumplió su compromiso de política contracíclica.



“Resulta que si uno tiene una cifra cercana a los 20 billones de falta de ejecución presupuestal en inversión pública por el rezago que posiblemente lleva la inversión, eso me dejaría más o menos en una representación aproximada del 1,3 % del PIB. Sí, esa es una cifra alta, el 1,3 % del Producto Interno Bruto”, dijo este académico.



Este analista agregó que “la posibilidad de no utilizar la totalidad de los recursos de inversión, dada la rezagada dinámica de la ejecución del gasto de inversión y particularmente de la inversión pública en Colombia, es un riesgo muy alto que se corre en este año, donde lo que necesita la economía son recursos”.



Por ahora, el llamado al Gobierno Nacional es a que establezca mecanismos para que use este dinero cuanto antes y evite postergarlo para el 2024, puesto que se necesitan en la economía de la calle y no guardadas en las cuentas nacionales, donde no rentan.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio