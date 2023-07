Gobierno estudia dar reversa al congelamiento de peajes

Seis meses después de haber tomado la decisión de congelar el aumento de las tarifas de los peajes del país, como una de las medidas para contener el aumento de la inflación, que el año pasado cerró en 13,12%, el Gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de anticipar el fin de la medida.



Esta determinación se daría tras el análisis del ruido que generó en los inversionistas y financiadores, al igual que descuadres en las proyecciones de ingresos de los proyectos viales para este año.



Si bien para 2023 el Ministerio de Hacienda dejó una partida de $500.000 millones en la adición presupuestal, con el fin de girarles a los concesionarios viales los recursos del ajuste, Portafolio pudo establecer, con varias fuentes del Ejecutivo, que al interior de los equipos de los ministerios de Hacienda y Transporte ya se comenzó a estudiar esta posibilidad.



Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo a este medio que “eso no está definido, es hipotético”, fuentes conocedoras del tema explicaron que sí existe intención de retomar el ajuste, para aplicarlo posiblemente en agosto o en septiembre, pero que al respecto está pendiente una conversación a fondo sobre el tema con el presidente Gustavo Petro, para tomar una decisión.



“Realmente de esto aún no hay nada concreto, ni siquiera escenarios. Se sabe que los peajes nos abrieron un hueco y toca subirlos en algún momento”, precisó la fuente, quien señaló que no se quiere llegar a un escenario en el que toque crear un fondo de estabilización de precios de peajes.



Lo anterior porque, según otros consultados, resulta incoherente que por un lado el Gobierno se mantenga firme en la decisión de cerrar el hueco del Fondo de Estabilización de los Combustibles (Fepc), pero al mismo tiempo sostenga el precio de los peajes a valores del 2022, asumiendo un costo fiscal, así sea en montos más pequeños que en la gasolina.



Ahora bien, aunque Bonilla no confirma o niega que se vaya a dar reversa a la decisión, fuentes cercanas a la cartera de Transporte explicaron que se está estudiando la posibilidad.



“Nosotros estamos en el ejercicio para empezar a pagar de acuerdo con cada una de las fuentes que tiene cada uno de los contratos de concesión con los $500.000 millones. Sobre el incremento de los peajes, es un escenario que estamos trabajando que no tiene una fecha definida y que lo señalará el ministro de Transporte y el Presidente de la República”, señaló una fuente a Portafolio.



Esta posible decisión, sin embargo, no es del agrado de los transportadores de carga, quienes reiteran que se debe también evaluar dentro de este reajuste, el pago de los peajes dependiendo del estado de la vía y los servicios que prestan a los usuarios de las mismas.

Peajes. Archivo EL TIEMPO

“Antes de hablar de un aumento en el precio de los peajes es importante generar una política pública de peajes que unifique a los que administra el Estado, gobernaciones y alcaldías y en ningún caso deben superar la inflación de un año a otro”, dijo Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

¿Por qué dar reversa?

Vale recordar que el Gobierno logró en la adición presupuestal $500.000 millones para pagarles a las concesiones que no pudieron aumentar su tarifa, como lo dictan los contratos, el 15 de enero de 2023 (34 de 39 proyectos según la ANI).



Como se recuerda, este dinero no alcanzaría para saldar las deudas del Gobierno con las concesiones viales, pues se calcula que el reajuste podría estar entre $800.000 millones según las cuentas de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), lo que dejaría $300.000 millones en el aire, sobre los cuales no hay certeza aún de cómo estarían financiados.



Así mismo, esta decisión daría fin a la incertidumbre que existe por parte de los financiadores sobre los proyectos que buscan fondeo para las obras.



Por tal motivo, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, manifestó en días pasados la necesidad de un ajuste en el esquema tarifario.



“Deberá actualizarse a la mayor brevedad el esquema tarifario afectado por la decisión gubernamental de comienzo de año. Así lo confirman Fedesarrollo por un lado, y la Procuraduría por el otro”, explicó.

Suerte de Autopistas del Caribe, en vilo

Peajes. Archivo EL TIEMPO

El ‘Comité No + Peajes’ tras varias mesas de dialogo con la ANI para llegar a un acuerdo sobre el pago del peaje de Turbaco, que hace parte del proyecto de concesión a cargo de Autopistas del Caribe y es parte fundamental de la financiación del proyecto, no llegó a una concertación con el Gobierno el día 14 de julio, lo que llevó a que el Gobierno sobre la alternativa de cobro.



Esto llevo que ante la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, el Ministerio de Transporte expidiera una resolución para prorrogar el término de suspensión de estación del peaje Turbaco hasta el próximo 15 de agosto de 2023.



Esta decisión, al igual que la anterior, será con el fin de encontrar una solución en conjunto con la comunidad del proyecto.



Sin embargo, la concesión ha mostrado que el no cobro de este peaje imposibilita la viabilidad y continuación del proyecto en el corredor de carga de Cartagena– Barranquilla.



Si bien la intención de llegar a un acuerdo es el principal interés de las partes, seguiría sobre la mesa la posibilidad de liquidar el contrato a futuro, lo cual preocupa tanto al Gobierno como a la concesión a cargo de esta 4G.



