Gobierno trabaja con partidos concertación de reforma pensional

El gobierno de Iván Duque le notificará este miércoles de manera oficial al Congreso su postura sobre cómo va a abordar el debate acerca de dos temas claves, que hacen parte de los reclamos que han volcado a cientos de ciudadanos a las calles: pensiones y garantías laborales.



La Comisión Séptima del Senado citó a los ministros de Trabajo, Alicia Arango, y de Hacienda, Alberto Carrasquilla, junto a otros funcionarios, para que sean la voz del Ejecutivo en una sesión en la que se busca aclarar si finalmente habrá o no reformas en esos campos.



EL TIEMPO conoció un documento que –en ese contexto– el Gobierno envió al Senado el 20 de noviembre, en el cual asegura que no tiene “preparado ni en elaboración” ningún proyecto de reforma pensional o laboral.



Pero advierte que sí está trabajando en una concertación en esos campos con distintos actores políticos, económicos y sociales.



“Con respecto al tema pensional, es necesario indicar que lo que busca el Gobierno Nacional no es solamente una reforma pensional, sino una reforma del Sistema de Protección a la Vejez”, especifica el folio oficial firmado por Andrés Felipe Uribe, viceministro de Trabajo.



Y a renglón seguido justifica la postura del Gobierno al afirmar que el sistema actual “es altamente inequitativo, dado que las transferencias al sistema de pensiones público empeoran la distribución del ingreso en Colombia (…) En los próximos años el 80 por ciento de los colombianos no alcanzará a cumplir los requisitos para pensionarse”.



Y aunque sobre este último punto no especifica en qué tiempo exacto podría materializarse esa alerta de falta de cobertura, el Gobierno confirma que ya hay una mesa de concertación con diversos actores y en la cual se trabaja en dos ejes fundamentales: cobertura y equidad.



LAS REUNIONES



El espacio de diálogo se llama Comisión de Reforma de Protección a la Vejez y está integrada por los ministerios de Trabajo y Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación (DNP), la Superintendencia Financiera, la Unidad de Regulación Financiera y Colpensiones.



Además, asegura que en esa instancia ya se han reunido oficialmente con delegados de los partidos Farc, Liberal, Mira, Alianza Verde y el Centro Democrático, y que hay diálogos con las demás colectividades para debatir sobre la “elaboración” de esta reforma.



“No existe en la actualidad una propuesta específica de reforma. Sin embargo, tenemos claro, por expresa instrucción presidencial, que no se modificará la edad de acceso, ni se incrementarán las semanas de cotización y, en todo caso, se fortalecerán los servicios sociales complementarios, con el objeto de optimizar el gasto público con destino a la población mayor más pobre y vulnerable”, se precisa en el documento rubricado por el viceministro Uribe.



En torno a la posibilidad de reducir los salarios de los jóvenes menores de 25 años, uno de los temas más polémicos que constantemente se oye durante las marchas, el Ejecutivo ratifica que no apoya esa medida y tampoco reducir las garantías laborales con las que hoy cuenta la sociedad. Y aclara que cualquier debate al respecto se hará de forma “tripartita” en la Comisión Permanente de Concertación de Política Salarial y Laboral.



En este documento oficial también se mencionan algunos de los “compromisos de Colombia en su proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)”, materializado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



Allí se habla de mejorar el vínculo entre trabajadores y empleadores respecto a lo que se debe contribuir para seguridad social; prohibir lo que califican de subcontratación abusiva y, entre otros, extender los acuerdos colectivos automáticamente a todos los empleados de una empresa, no solo a los miembros de sindicatos.



Pero también que “con un mejor diálogo social y una negociación colectiva reforzada, Colombia debe considerar un ajuste gradual en el muy alto salario mínimo para devolverlo a su rol original de piso salarial, en lugar de norma salarial”.Sin duda, este punto generará nuevos debates.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET