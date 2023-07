Colombia y Japón buscan fortalecer su relación económica

Los gobiernos de Colombia y Japón anunciaron la creación del Comité Conjunto de Cooperación en Comercio, Inversión e Industria, a través de la firma de un Memorando de Cooperación (MOC).



El objetivo principal con el establecimiento de este espacio es sentar las bases para el crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo del desarrollo económico de ambos países.



De esta manera, este Comité permitirá a los dos países intercambiar información y compartir opiniones con el objetivo de mejorar el clima de negocios y promover la diversificación del comercio. Además de fortalecer sus relaciones bilaterales en inversión y capacidad industrial.



"Cuando en la charla sobre reindustrialización hablé de no depender de exportaciones de servicios paramilitares, me refería a los servicios de seguridad. El término no fue afortunado. Quise llamar la atención de transitar hacia aquellos de mayor valor agregado y progreso técnico", mencionó Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo en su cuenta de Twitter.

Por la misma línea, este espacio buscará impulsar la inversión sostenible en sectores productivos, que entre otros aspectos, contribuyan a la transformación tecnológica y al desarrollo industrial de las micro, pequeñas y medianas empresas.



Este memorando fue suscrito por la viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro Vargas, por parte de Colombia, y el viceministro Parlamentario de Economía, Comercio e Industria, Satomi Ryuji, por Japón.



“Hay un interés mutuo por fortalecer la cooperación en capacidad industrial, hacer el mejor uso de las ventajas complementarias, lograr intercambios beneficiosos para todos y profundizar y ampliar las relaciones económicas bilaterales”, señaló Vargas.





Firma del Memorando de Cooperación entre Colombia y Japón Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Este espacio estará copresidido por la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y por la Dirección General Adjunta del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.



Por otro lado, se aclara que el MOC estará vigente por un año y se renovará automáticamente por otro año, a menos que una de las partes notifique por escrito a la otra, su intención de darlo por terminado.



