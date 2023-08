Los petroleros están “raspando la olla”

La crisis climática se soluciona dejando de “extraer petróleo, carbón y gas”, señaló el presidente Gustavo Petro en el Foro Indígena de Naciones Unidas.



Este discurso llevó a que la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, señalará que no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

A esto se suma que con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, sacar petróleo es menos rentable.



Los efectos de esta política se ven en las decisiones de inversión de los privados, de acuerdo con un análisis de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

Según el gremio, este año habrá una menor inversión por parte de las compañías privadas en exploración, que caerá 33%.

De esta forma, en total serán US$1.240 millones los que estarán destinados a esta actividad y solo las compañías privadas recortaron en US$170 millones sus recursos para este rubro, explicó la ACP.



En contraste, los recursos destinados para la producción incrementarán 6%.



Francisco José Lloreda, presidente del gremio, apuntó que eso se debe a que las empresas están buscando acelerar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



De acuerdo con Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de Acipet, este incremento en los recursos de producción muestran una intención por parte de las compañías de producir lo que ya tienen seguro, en vista de que a mediano y largo plazo no hay certeza de las determinaciones que pueda tomar el Gobierno.



El riesgo de que no se firmen nuevos contratos es que el país puede dejar de ser autosuficiente en el abastecimiento de combustibles líquidos.



Señaló que hay 175 contratos en términos efectivos para desarrollar estos recursos de hidrocarburos y el éxito en los procesos exploratorios es de entre 13% y 15%, por lo que los recursos pueden ser incapaces de garantizar la autosuficiencia.



