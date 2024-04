Rechazo gremial por la afirmación de Petro sobre la industria extractiva

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera, han generado un intenso debate. El mandatario cuestionó el enfoque económico del país, señalando la predominancia del petróleo y el carbón en detrimento de sectores como el café.



(Vea: Minsalud hace claridad sobre petición del Ministro sobre revisión de UPC)

Particularmente generó molestia la afirmación del mandatario con respecto a que “cuando se habla de extraer, ahí no se habla de mucho trabajo. Extraer lo que ya está debajo de la tierra: llámese carbón, llámese petróleo, llámese oro, llámese níquel. Para extraer prácticamente no se necesita ni el cerebro”.



Al respecto, las respuestas del sector no se hicieron esperar. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), una de las voces más prominentes del sector, salió al paso de las críticas del Presidente, destacando el valor y la dedicación de los profesionales que integran la industria de los hidrocarburos. Según el gremio, el éxito de la industria energética colombiana se debe en gran medida al talento y la preparación de sus trabajadores, quienes aplican rigurosos estándares técnicos, ambientales y de seguridad en su labor diaria.



En este sentido, afirmaron que las palabras de Petro no reflejan la realidad de la industria y constituyen un irrespeto hacia el trabajo y la dedicación de miles de profesionales. Por otro lado, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) mostró su rechazo, señalando que estas desacreditan el trabajo de los profesionales dedicados a la exploración y explotación de recursos naturales.

(Más noticias: Ecopetrol da a conocer su nueva junta directiva: así quedó conformada)

Gustavo Petro. EL TIEMPO

En palabras de la ACGGP, la comparación realizada por el Presidente entre el ejercicio legal de estas profesiones y actividades ilícitas como el narcotráfico resulta injusta y desafortunada. La asociación enfatizó en la importancia del trabajo realizado por los geólogos, ingenieros de minas y petróleos, geofísicos, entre otros, e instó a no menospreciar su labor.



A este rechazo se sumó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien dijo que “las afirmaciones contra la sector solo pueden surgir desde el desconocimiento del mismo, por lo tanto las rechazo profundamente porque desconocen las enormes capacidades que tienen más de un millón de mujeres, hombres y jóvenes mineros”.

Contundente respuesta de la USO al Presidente

La Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol también emitió una respuesta al presidente Petro, subrayando la importancia del profesionalismo y la experiencia requeridos en la industria petrolera. Enfatizaron en que los más de 240.000 trabajadores del sector representan un bastión de conocimiento y compromiso, fundamentales para garantizar el desarrollo económico y la soberanía energética de Colombia.



Hicieron hincapié en la contribución significativa de la industria petrolera al país, evidenciada por el aporte de Ecopetrol de $58 billones en el año 2023. Además, destacaron el papel crucial que desempeña la industria en la transición hacia nuevas formas de energía.



Daniela Morales Soler

Periodista de Portafolio