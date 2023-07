Deducibilidad de regalías, al tablero de Corte Constitucional

La no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta es uno de los puntos que más críticas generó en la reforma tributaria aprobada el año pasado. Tras una serie de demandas que recibió este punto, la Corte Constitucional citó una audiencia pública para escuchar los distintos argumentos expuestos.



En el espacio, participaron los dos partes. Mientras los representantes de los empresarios del sector de hidrocarburos, así como otras voces, argumentaron una carga desigual en materia tributaria, el Gobierno defendió la importancia de estos recursos para el Presupuesto General de la Nación.



El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), Francisco José Lloreda, argumentó que si bien las regalías son una contraprestación económica a favor del Estado por la explotación de un recursos natural no renovable, y citando a la Corte, las definió como “el precio por el derecho de explotar”.



Lloreda aseguró por tanto que las regalías “generan ingresos para quien lo fija y recibe, y generan costos para quien lo paga” y cuestionó que desconocer ese principio “no solo es equivocado, sino que va contra los principios de igualdad y equidad tributaria”.



Además, aseguró que esta medida implica una carga desmedida en el impuesto de renta para las empresas del sector.



De igual forma, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), precisó que, en la historia de la industria minera colombiana, “las regalías han sido siempre deducibles. Ha habido demandas frente al Consejo de Estado que generaron dudas en la manera como se liquidaban, pero han sido ratificadas con fallos posteriores”.



La visión del Gobierno

El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Luis Álvaro Pardo, también participó de la audiencia, y aseguró que “mal haríamos en que el Estado le transfiera la propiedad al particular”, y aseguró que por ello es que las regalías son una contraprestación.



El Estado le entrega el recursos al privado, se transfiere su propiedad al privado a cambio de una regalía, pero mal haríamos hoy, que es lo que está pasando con este concepto, con que el Estado entregue un derecho de explotación, le transfiera una propiedad, el privado paga las regalías, pero además se le permite al privado deducir las regalías.



En línea con esto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, defendió que “la reforma está, por el contrario a lo que dicen los demandantes, generando "una condición de justicia que no existía antes”, y dijo que las regalías “responden a una compensación directamente por las externalidades sociales y ambientales que se generan en los territorios extractivos, y como un reconocimiento de una compensación de recursos que son propiedad de la Nación”.



Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.



Y dijo que “si se permitiera y se aceptara la deducibilidad, lo que estamos es, además de aceptar estar entregando parte de la propiedad del Estado y estamos limitando la organización del presupuesto general”.



